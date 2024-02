Wesner convocó a paritarias al STMO y les solicitó "deponer las medidas de acción de fuerza"

Este viernes por la tarde, el intendente Maximiliano Wesner envió una carta dirigida al Sindicato de Trabajadores Municipales en donde explicó las razones de porque se determinó hacer un aumento por decreto, convocó a la reapertura de las paritarias y solicitó que "se depongan las medidas de acción directa".

En el enunciado, dirigido específicamente al referente sindical José Stuppia, se informa que la convocatoria para la nueva mesa paritaria será para el próximo martes a las 15 en el Salón Blanco del Palacio San Martín.

En la carta, Wesner asegura que las medidas tomadas desde el STMO provocaron una “afectación de los bienes del municipio y de todos los olavarrienses, pero sobre todo compromiso directo de la prestación de servicios esenciales que ponen efectivamente en riesgo la salud de la población, es por ello que instamos a las autoridades del sindicato a deponer todas las medidas de acción directa a los fines de poder continuar con el diálogo en el marco de la Mesa Paritaria".

En respuesta a los dichos de Stuppia en donde acusaba a Wesner de romper con la buena fe en las negociaciones, el Jefe Comunal señaló que “la buena fe como principio y sustento del derecho laboral genera líneas directrices sobre cómo actuar en las relaciones contractuales. La buena fe es un principio general y esencial en todas las relaciones laborales, civiles o mercantiles, que implica que ambas partes se conduzcan honestamente en lo acordado. Este principio debe ser observado tanto por el empleador como por el trabajador en la relación y en el contrato laboral e implica una presunción de que las conductas y relaciones laborales entre trabajadores y empleadores se dan de buena fe”.

En este sentido, aseguró que este principio “no fue respetado por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales en el marco de la negociación colectiva con el Ejecutivo Municipal de Olavarría ya que el Sindicato decidió fijar una postura pública que nada tenía que ver con lo que se venía conversando en la mesa paritaria y, además, le sumó una presentación por escrito, cuando se venían sosteniendo los encuentros, planteando una propuesta que tampoco tenía correlato con la negociación”

Y aseguró que el Municipio “siempre respetó este valor fundamental de la buena fe y dio cumplimiento al artículo 57 inciso a). La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias acordadas, respetando los ámbitos configurados para la debida negociación, asistiendo en tiempo y forma, de manera respetuosa, constructiva y dialoguista lo demuestran. Creemos que estos ámbitos son necesarios para dialogar, construir consensos y beneficios pero siempre en el marco del respeto a lo trabajado”.

En este marco, indicaron que desde el Ejecutivo observaron que "desde el Sindicato no se estaban venerando los ámbitos formales de la negociación, generando falsas expectativas en los trabajadores ya que nada de lo que se mencionaba públicamente era lo que se estaba trabajando en la mesa de paritaria, se tomó la decisión de cumplir en tiempo y forma con la liquidación y el pago de haberes entendiendo que era imprescindible actualizar los salarios, considerándolos como una necesidad imperiosa y un bien superior a cualquier controversia para no afectar aún más la situación de los trabajadores”.

Al mismo tiempo, aseguró que se iba a “dar a conocer las inequidades con las que nos encontramos en las diferentes áreas del Municipio, categorías otorgadas a personas que no tenían la antigüedad, beneficios a personas que no cumplían con su tarea, horas extras que no se prestaban, personas que no asistían a trabajar y no se les había llamado la atención y por otro lado personas que esperan su re categorización correspondiente, su bonificación correspondiente o algún otro tipo de beneficio acorde a su cumplimiento de tarea. Realidad impuesta en la relación de trabajo que antecede a esta gestión”.

Por este motivo es que “se tomó la decisión de resolver una demanda primordial y suprema, en claro beneficio y de mayoritaria aceptación de los trabajadores, muestra de voluntad de avance concreta”.

Para finalizar, destacaron que: “Debemos dejar plasmado que este Ejecutivo nunca suspendió la realización de reuniones paritarias, entendiendo que en todo momento se buscó beneficiar a los trabajadores, por lo que se interpreta que la resolución tomada por el sindicato es desmedida”.