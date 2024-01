Leonardo Vitale: “Nos quedamos un poco cortos con el resultado”

En la tarde del domingo, Racing venció a Ferro en el inicio de una nueva llave de Play-Off y luego de lo que debía ser una amplia goleada del “Chaira”, pero fue triunfo por la mínima, Leonardo Vitale habló con la prensa.

“Vinimos a hacer un partido intenso desde el primer minuto y lo conseguimos, tuvimos muchísimas situaciones y nos quedamos un poco cortos con el resultado”, fueron las palabras de “Leo” Vitale mientras aún la hinchada racinguista festejaba la victoria por 1 a 0 en el Domingo Colasurdo.

El defensor que regresó para la disputa del Torneo Regional Amateur aseguró “tenemos la vuelta en casa y vamos a salir a hacer un partido como este o mejor, porque hay que mejorar cosas a pesar del gran partido que hicimos”.

En el Domingo Colasurdo, el “Chaira” fue ampliamente superior que su rival y sobre las chances desperdiciadas y la mínima diferencia, Vitale sostuvo: “Nos lamentamos las chances desperdiciadas, somos un equipo intenso que hoy le salieron las cosas a diferencia del último partido del 2023 que nos tocó sufrir”.

“Podemos sortear esta fase, fuimos muy superiores y el miércoles no queda otra que demostrarlo sin confiarnos”

Sobre la revancha del próximo miércoles desde las 20:45 en el Buglione Martinese, uno de los emblemas de la entidad confirmó que “sabíamos que teníamos partidos muy duros e hicimos un trabajito muy intenso entre las Fiestas que no paramos. Es lo más lindo jugar miércoles y domingo y lo tenemos que aprovechar”.

“Demostramos que somos superiores y estamos para otra cosa, pero nos quedan 90 minutos y son muy importantes”, aseguró el surgido en las inferiores con amplia trayectoria en las categorías de ascenso del fútbol argentino y sentenció: “Uno va mirando los resultados de los otros partidos, pero no nos podemos detener en eso, primero tenemos que ganarle a Ferro que tal vez hoy no le salieron las cosas y el partido que viene nos puede llegar a sorprender, no hay que subestimar, pero sabemos que somos superiores por el trabajo que hacemos”.