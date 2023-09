Inés Creimer sobre el crimen en el Carlos Pellegrini: "Cada quien deberá analizar si alcanza lo que hay y cuáles deben ser los cambios"

Luego de conocerse la noticia del doble crimen y suicidio en el barrio Carlos Pellegrini, la presidenta de la comisión de Género del Honorable Concejo Deliberante, Inés Creimer, realizó una reflexión en sus redes sociales en donde aseguró que "cada quien sabrá si escuchó o no cuando ellos golpearon la puerta para que alguien vea lo que les estaba pasando".

Este miércoles, cientos de personas se movilizaron por el centro de la ciudad para exigir justicia por Sandra y Thiago y expresaron su descontento con la falta de acompañamiento ante las denuncias y alertas por violencia de género.

En este contexto, Creimer indicó que "cada quien deberá analizar si alcanza lo que hay, cuales deben ser los cambios, si es suficiente el trabajo, si entendemos bien lo que tenemos que mirar".

Y agregó que "la sociedad entera deberá de una vez por todas entender que estas cosas pasan, que no es un invento, que si no cambiamos, que si no miramos, si no hablamos, si no aceptamos seguirán existiendo las Sandras y los Thiagos".

Por este motivo, solicitó el compromiso de toda la comunidad para "lograr, lentamente, transformarnos en una sociedad con menos violencias".

"Hagamos el esfuerzo", concluyó.