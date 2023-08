Otra vez ratas en la Escuela Normal: ahora una se ahogó en un inodoro

Los alumnos de la Escuela Secundaria Nº10 (ex normal) volvieron a encontrar una rata en uno de los baños del establecimiento educativo, tras dos casos similares que tomaron conocimiento público entre junio y julio de este año, y la promesa de las autoridades de “solucionar” el problema durante el receso invernal.

En esta oportunidad, el roedor apareció ahogado en un inodoro del baño de hombres de la institución y volvió a alertar a los alumnos que, con resignación, -según indicaron a Infoeme- saben que la escuela “va a seguir igual”, a pesar de los reclamos.

Antecedentes

Fue el pasado 8 de junio que comenzó a circular por redes la foto de una rata en el interior de un salón de la escuela, lo que despertó el disgusto de la comunidad educativa, -principalmente- de los alumnos.

El descontento fue tal que al día siguiente -con las clases suspendidas- un grupo de estudiantes organizó una sentada en la entrada del establecimiento para evidenciar la gravedad de lo ocurrido ante la promesa de la institución de iniciar un “proceso de desratización”, situación que fue ampliada en un comunicado por el Consejo Escolar.

Un mes más tarde, el 10 de julio, volvieron a aparecer ratas en el establecimiento. En la primera ocasión apareció una foto pero en ese “segundo hecho”, los alumnos grabaron en un video a dos ratas atrapadas en una lata.

Dicho video comenzó a circular rápidamente entre los estudiantes y desde la institución indicaron que el equipo directivo ya se encontraba en contacto con el Consejo Escolar para “solucionar el problema de ratas”.

En efecto, al día siguiente el titular del Consejo Escolar, Bruno Di Carlo, se refirió al tema en el marco de una entrevista con LU32 dijo que dicho video no lo tomó por sorpresa. “El video no me sorprendió para nada, todas las semanas se vienen encontrando roedores muertos y otros a punto de morir”, dijo.

En ese contexto, el funcionario sostuvo que durante el receso invernal de dos semanas se iba a realizar un proceso de desratización “mucho más exhaustivo y profundo”, con el objetivo de solucionar la problemática.