Maximiliano Wesner: "Queremos una Olavarría diferente, mejor a la que tenemos hoy"

En el marco del cierre de su campaña para ser intendente de Olavarría, Infoeme habló con Maximiliano Wesner, el precandidato de Unión por la Patria, quien dio un repaso por algunos de los temas claves de sus propuestas: desde la construcción de un frigorífico municipal hasta la constitución de un modelo productivo e inclusivo.

"Si llego a ser el próximo intendente voy a trabajar activamente para que Olavarría tenga sus propio frigorífico, eso impactaría profundamente en el precio que pagan los consumidores la carne”, manifestó Wesner a Infoeme.

-¿Cómo vivió esta campaña electoral para ser intendente de la ciudad?

-En realidad para mí fue una sola campaña: arranqué allá por el 2021, cuando decidimos con el equipo que tenía que encabezar la lista de concejales, y de ahí no paré más. Ahí ya comenzó el posicionamiento mío, desde el Anses y como concejal, desde ahí me fui haciendo y perfilándome como la persona que iba a encabezar la precandidatura de Intendente en las Paso. Esto ese una responsabilidad enorme, y lo tomo con mucha alegría, pero también con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y con el compromiso de haber que detrás, o mejor dicho a la par, hay un grupo de trabajo. Lo que queremos es una mejor Olavarría.

-¿Cómo piensan hacer una “mejor Olavarría”?

-Proponemos una Olavarría completamente diferente a la que se vive hoy, y estamos laburando intensamente para que suceda, creemos que de una vez por todas tenemos que empezar a abrazar Olavarría de afuera para adentro: con las localidades, con los barrios que están olvidados, con los lugares que siempre quedan como la Olavarría que no se ve… A eso me refiero cuando digo que hay que empezar a abrazar a Olavarría desde afuera para adentro. Si me toca ser intendente del 10 de diciembre, voy a impulsar la obra pública en esos lugares donde el crecimiento demográfico hizo que no llegue la cloaca ni la luminaria pública.

-En lo relativo al crecimiento demográfico ¿Qué planes tenés para combatir la cuestión del déficit habitacional?

-Tenemos un plan muy ambicioso de vivienda. Tenemos una articulación muy directa con el Ministerio de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y trabajamos con un mapa de la ciudad, buscando macizos de tierra provincial. En caso de llegar a la intendencia vamos a seguir construyendo, porque la realidad es que ya estamos haciendo viviendas: las 100 casas del barrio Ceco III, en conjunto con el Centro Empleado de Comercio, o el Barrio Educadores, con lo que pudimos saldar una gran deuda con la comunidad educativa. Son 21 casas que ya se fueron y otras 9 que próximas a entregarse. También pudimos concretar el plan que gestionamos con Aoma (Asociación Obrera Minera Argentina) y entregar 52 casas a familias que ya están viviendo ahí hace rato. En mi gestión vamos a crear el Instituto Municipal de la Vivienda, que va a tener como objetivo el desarrollo y la promoción en materia habitacional, para tratar de abordar todo el tramado de ingresos y poder llevar soluciones habitacionales en todos los niveles, acá no tiene que quedar ningún sector afuera.

-Desde el inicio de tu campaña el tema del déficit habitacional fue uno de los puntos en el que más insististe ¿Crees que es uno de los problemas más importantes del partido?

-Sí. Se perdió el sueño de la casa propia en la Olavarría, en un partido minero por excelencia, en donde tenés el cemento a metros, tendría que ser un lugar donde lo que menos falte es obra y vivienda.... Deberíamos ver albañiles todo el tiempo, pero eso no es así, y lo que falta no son los recursos, lo que falta es voluntad política, la decisión política de hacerlo. Y cuando hablo de esto no habló solo de enfrentar un déficit habitacional, habló también recuperar el orgullo de ser olavarriense, el orgullo de pertenecer a la que siempre fue la ciudad de trabajo, y para eso tiene que volver a ser la tierra productiva y la tierra de la inversión que fue antes: tenemos que volver a recuperar la centralidad que tuvo la Olavarría en la provincia de Buenos Aires.

-Otro de tus propuestas es el de la construcción de un frigorífico local ¿Cómo visionas ese proyecto?

- El objetivo es poder agregar valor al sector cárnico. Ya hicimos una reunión de diagnóstico con carniceros, con abastecedores y ya lo charlamos con el gobernador. Una de mis metas si llego a ser intendente es, justamente, recuperar el matadero-frigorífico municipal. Ahora se están llevando todo a Bolívar. Si sos un pequeño productor y tenés que cargar un camión jaula con cuatro animales, te tenés que poner de acuerdo con otros vecinos para poder llenarlo y que valga la pena manda a matar. La idea es poder hacerlo acá porque impactaría profundamente en el precio que pagan los consumidores. Tenemos una perspectiva a futuro: si queremos pensar en la Olavarría de 20 o 30 años para adelante comenzaríamos por ahí, por ejemplo abasteciendo las carnicerías locales, exportando o generando más de 50 puestos de trabajo.

-¿Hay una fecha estimada para el proyecto del frigorífico?

-No, eso es una charla que se hizo. Yo fui muy claro, desde el espacio hicimos hicimos una reunión de diagnóstico con carniceros y con abastecedores y previamente había dialogado con el gobernador. En esa reunión participó el ministro Javier Rodríguez, quien nos mostró que ellos están financiando la construcción de inmuebles en otras ciudades, en ese momento supimos que es un proyecto posible. Si me toca ser intendente vamos a estar ahí juntos trabajando en la gestión para tener la posibilidad de que Olavarría recupere el matadero frigorífico.

-En cuanto a educación que es también importante dentro de los ejes del programa junto con la economía y la seguridad. ¿Cómo van a trabajar las propuestas en general?

-Lo vamos a hacer de manera preventiva pero también hemos recolectado mucha información. Creemos en las mesas sectoriales, y sobre todo en la educativa ya que ayudaría a tomar decisiones. Los educadores reciben todos los días lo más preciado que tiene una familia que son los pibes y las pibas, que cada vez que atraviesan la puerta del colegio, lo hacen con mucha carga de emoción, sentimientos de la familia, son experiencias muy diversas que representa la realidad de sus barrios, de cómo está la plaza, o cómo está el CAPS más cercano. Además, vamos a crear y fomentar la Escuela Municipal de Oficios de manera complementaria con los centros de formación, allí podrán hacer cursos, capacitaciones y formarse si no tienen la posibilidad de ir a la Universidad. Por último, queremos retomar la Casa de Olavarría, una residencia para los jóvenes que quieran estudiar una carrera universitaria en otra ciudad, tener este lugar con determinado cupo y más accesible. Queremos igualar y garantizar la oferta y también pensamos en un polo tecnológico y de conocimiento, donde los desarrolladores puedan tener un lugar con todos los servicios necesarios para que trabajen ahí.

-Esta idea están ligada a la producción pero ¿aparecen algunas propuestas más inclusivas en el programa?

-Creemos en un modelo productivo y político que sea inclusivo, un modelo de país que se piense en la Argentina para los argentinos y con un Estado presente y garantizo una moratoria jubilación que garantice y te reconozca el trabajo dentro de la casa, reconociendo las tareas de cuidado que llevan a cabo las mujeres argentinas. Dentro del Instituto de la Vivienda vamos a garantizar un cupo para personas que vivan con discapacidad y madres con hijos a cargo. La política de género es transversal en todos los ejes porque estamos viviendo una situación alarmante donde los femicidios han crecido en toda la provincia. Ese tema lo abordaremos, como todos los ejes, de manera preventiva, no podemos llegar tarde, es una vida.

-Desde diferentes espacios políticos han denunciado que, por un lado Galli habría roto la veda electoral y por el otro, en caso de ganar esta elección se iría a Provincia. ¿Qué visión tenés sobre estos posibles escenarios?

-Hay dos cuestiones, una tiene que ver con el desacuerdo del propio espacio político en un principio ya que Galli mismo dijo que en algún momento estaba en contra de su reelección. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que sí se hizo en las elecciones anteriores, de 2021.El primer y segundo candidato a concejales de Juntos asumieron y pidieron licencia para trabajar en el ámbito ejecutivo aunque en las recorridas de campaña se decía otra cosa. Hay una experiencia previa en ese sentido, pero no lo puedo asegurar. Estoy ocupado en otras cosas, en transformar la vida de la vecina en la vecina, en poder abrazar Olavarría y recuperar la centralidad de la provincia de Buenos Aires que en algún momento la supo tener.