Jujuy: Aníbal Fernández le pidió a Morales “las pruebas” del vínculo entre el Gobierno y los incidentes

Un día después de los graves hechos de violencia registrados en las inmediaciones de la Legislatura de Jujuy y que terminó con una violenta represión del Gobierno de Gerardo Morales, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le pidió al gobernador “las pruebas” sobre los supuestos vínculos de la Rosada con los incidentes.

Fernández salió al cruce de los señalamientos de Morales quien el martes dijo que tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner y el titular de la cartera de Seguridad estaban detrás de lo sucedido:

“¿Ustedes pueden creer semejante estupidez? Díganme una persona que haya actuado, que la hayan visto, impulsada, financiada, acompañada o incitada para ir a provocar un problema a Jujuy”, respondió Fernández este miércoles desde la puerta del ministerio que comanda.

Asimismo, el funcionario agregó: “Que Morales muestre las pruebas. Son mentiras. Que las presente pero seguimos hablando de algo que no tiene; porque si tenés una prueba, la exhibís en el mismo momento en que estás. Esto de pasar un dato 24, 48 horas después no tiene ningún sentido”.

Fue este martes, en medio de la violenta represión y los incidentes, que Morales difundió unos supuestos chats en los que se llamaba a marchar a cambio de dinero y otro con una foto de un grupo de La Cámpora que había sido enviada a Jujuy. Sin embargo, esa imagen era de abril de 2022, y no fue sacada en Jujuy, sino en Guernica, por lo que el gobernador después la borró.

Por otra parte, Fernández consideró que “la represión nunca es buena” y, al mismo tiempo, comunicó que no enviará fuerzas federales a dicha jurisdicción. “No envío fuerzas federales porque no corresponde que lo haga. Si hay alguien que tiene vocación de hacerlo que lo diga”, apuntó.

“Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin la autorización previa ni el armado de un Consejo. Yo no tengo una orden”, dijo.

Convencido de su decisión, el funcionario del Gobierno subrayó: “La Policía de Jujuy es la que está actuando, nosotros no tenemos nada que hacer ahí”. Y en la misma línea, agregó: “Nosotros miramos con mucho detenimiento y preocupación porque la represión nunca es buena”. (DIB)