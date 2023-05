Una olavarriense pide ayuda para encontrar a los dueños de un gatito que la siguió en la noche de este viernes durante dos cuadras por Lamadrid entre General Paz y Coronel Suárez.

"Por el momento me lo traje a casa, tiene collar con cascabel y es super manso", detalló la mujer y explicó: "Recorrí la zona pero en las casas donde me atendieron no tenían gato".

Quien acredite ser su dueño puede comunicarse con ella al 2284 24-6400.