Murió una nena de 6 años mientras estaba en la sala de espera: denuncian que venden los turnos en un hospital público de Salta

Una nena wichi de 6 años murió mientras esperaba ser atendida por un pediatra de un hospital público, donde denunciaron que venden los turnos.

Briana tenía fiebre y diarrea, se descompensó en la sala de espera y falleció. La familia de la nena denunció que en el Hospital San Roque de Embarcación, en Salta. había personas que durante la noche hacían la fila para obtener turnos y venderlos a más de mil pesos durante el día.

Se trata de los “coleros”, como se les llama a las personas que por 1500 pesos iban al hospital la noche anterior para hacer la fila y sacaban turnos que después usarían otros vecinos.

Briana necesitó atención médica el domingo 5 de marzo, tras sufrir una descompensación. Fue atendida en la guardia y se le pidió a sus padres que sacaran un turno con pediatría como para que se le haga un seguimiento. Consiguieron turno recién para el jueves 9, cuatro días después.

Ese día, y mientras la nena wichi esperaba por la atención del pediatra, se descompensó en la sala de espera. Personal del hospital dijo que la "nena ya estaba en un estado comatoso", y que cuando el profesional la vio ya no había mucho qué hacer. Briana murió el jueves 9 de marzo, pocas horas después.

“El certificado de defunción de Briana dice que falleció por una posible meningitis. Pero, a los pocos días empezaron a decir que había muerto de neumonía, aunque nunca llegaron a hacerle una placa radiográfica", denunció Mirco Neuenschwander, tío de la nena fallecida.

"Es una nena de 6 años que vive a 500 metros del hospital, que ingresó por consultorio externo pidiendo atención y uno de los doctores se dio cuenta que no estaba bien, que estaba pálida y se trataba de un shock séptico. La asistió porque se había descompensado, se le hicieron las maniobras de reanimación y lamentablemente murió", dijo el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.

El funcionario desmintió que haya registros de una atención médica previa a la del jueves en que la niña murió. "La familia dice que había pasado por la guardia pero nosotros no tenemos nada, no hay registro", sostuvo. Además aseguró que por mínima que sea la intervención médica siempre se registra. "No puedo poner las manos en el fuego, que quien la haya atendido no lo lo haya registrado. Pero es muy dificil que no lo asienten, hemos preguntado y no figura", agregó

Las autoridades del hospital estaban al tanto de la venta de turnos y, días antes de la muerte de Briana, publicaron un mensaje en Facebook: "Debido a los inconvenientes diarios con la venta de turnos por parte de personas ajenas al hospital, la semana próxima se informará la modalidad de entrega de turnos para aptos físicos escolares"