Cecilia Krivochen acusó al Frente de Todos de ejercer violencia en el Concejo Deliberante

La presidenta del Concejo Deliberante, Cecilia Krivochen salió al cruce de los dichos de los concejales del Frente de Todos luego de que, se emitiera un comunicado, en la que la responsabilizaron de no otorgarle la palabra a la concejal Mercedes Landivar, una vez finalizado el Informe de Gestión del Secretario Municipal, Hilario Galli.

En este marco, Krivochen consideró necesario aclarar algunos puntos de los acontecimientos que tuvieron lugar en la mañana de este jueves por lo que, en principio, mencionó que “las mociones que se realizan deben efectuarse de acuerdo con al Artículo 102 de nuestro Reglamento Interno”.

Seguidamente, explicó: “Este reglamento prevé 12 tipos de mociones, todas en el marco de un expediente en tratamiento y del orden del día de cada sesión. Aún sin haber otorgado la palabra, los concejales que interrumpieron la exposición del Secretario de Gobierno municipal y mencionaron que la moción tenía que ver con la Ordenanza motivo de la presencia del funcionario en el recinto”.

Frente a esto último, la Presidenta del Concejo Deliberante aclaró: “Dicho expediente se encuentra archivado, resultado de una ordenanza en vigencia, con lo cual no pueden expresarse mociones referidas a dicho asunto”.

Hechos de violencia en el Concejo Deliberante

Por otra parte, en su comunicado, la concejala Cecilia Krivochen hizo referencia a situaciones que se han vivido y dijo: “En el Concejo Deliberante de Olavarría han sucedido varios hechos de violencia”.

Seguidamente planteó: “Los veinte concejales conocemos el Reglamento Interno, sabemos muy bien que no se debe dialogar, que no se interrumpe una alocución, que no se toma el micrófono en cualquier momento porque sí y que, por sobre todo y, ante todo, se respeta el recinto y se respeta a las personas”.

En este sentido, retomando la escena que tuvo lugar en la jornada de hoy, agregó: “Escuché y leí que los concejales del Interbloque del Frente de Todos hablan de doble vara en cuanto al tratamiento de hechos de violencia, pero ellos también tienen acciones violentas en San Martín y Alsina donde se trabaja en comisiones”.

En sintonía con esto, enumeró: “Nada se dice de la situación violenta vivida por todo el personal administrativo cuando un concejal del interbloque del Frente de Todos salió de comisión expresando palabras insultantes”.

“Nada se dice, ni se dijo, de los gritos y el maltrato que recibió la presidenta de la Comisión de Legislación, Guillermina Amespil el martes pasado y en otras ocasiones. Esos gritos no sólo fueron escuchados dentro del edificio, esos gritos y esos insultos se escucharon desde la vereda, porque así me lo hicieron saber personas ajenas al Concejo que pasaban por el lugar”, siguió acusando.

Además, denunció: “Nada se dijo tampoco de lo sucedido este jueves en un cuarto intermedio donde un concejal fue a increpar a otra edil, no solo con palabras sino también con gestos intimidatorios. Tampoco nada se dice cuando le faltan el respeto en sesión a una concejal o a la presidencia”.

Como consecuencia de todo esto, la Presidenta del recinto pidió: “Hablemos de verdad de violencia y desterremos cualquier hecho de violencia, pero seamos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Ojalá, así como hemos trabajado tantos proyectos relacionados a violencia de género, tengamos la altura y convicción suficiente para que esta violencia verbal, simbólica y política no sea una constante en nuestro trabajo cotidiano”.

Por otro lado, Krivochen deseó: “Ojalá algún día se entienda que tener ideas, pensamientos y posiciones distintas no significa gritar, insultar, denostar a las personas o agredir. El diálogo político no se construye con violencia”.

“Bienvenidos los debates, las ideas distintas, pero no a costa de la violencia política. Tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo a una sociedad a la que le debemos el lugar que ocupamos”, concluyó.