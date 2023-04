El niño atacado por tres perros en Bahía Blanca, mostró una mejoría

Lucas Carrasco, el niño de11 años de Bahía Blanca que fue atacado por los tres perros rottweiler de su abuelo, mostró cierta mejoría en su estado de salud, luego de haber sido operado durante más de siete horas en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, a donde fue trasladado el sábado en un avión del gobierno bonaerense.

El niño se encuentra ahora internado en terapia intermedia, sin asistencia respiratoria, según confirmaron desde el centro de salud a medios locales. Su madre había detallado que las heridas más graves que sufrió Lucas fueron en la cabeza. También recibió mordeduras en un brazo, tórax y zona lumbar.

No obstante, el hospital, la médica Claudia Médici aseguró que el niño no tiene lesiones en órganos internos y que los dientes de los animales no atravesaron el cráneo.

En tanto, el lunes, Personal de la DDI Bahía Blanca junto al Departamento de Veterinaria y Zoonosis del Municipio, realizaron un allanamiento en la vivienda del abuelo de Lucas, ubicada en la calle Pilcaniyen al 3.700, para determinar qué medidas de seguridad existían en el lugar para evitar que los canes pudieran salir al exterior de la casa y agredir a personas u otros animales, preció La Nueva en su sitio web. (DIB)