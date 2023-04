Fuerte reclamo frente a Coopelectric por la contaminación del Arroyo Tapalqué

Una fuerte protesta en contra de Coopelectric y la gestión Municipal del intendente Ezequiel Galli se produjo esta mañana por la contaminación del Arroyo Tapalqué luego de que se realizara un análisis del agua en el que se confirmó la presencia de un “exceso” de bacterias nocivas para la salud.

Con carteles en los que se lee “La salud de la población de Tapalqué en peligro”, “Fiscales injustos”, y “Galli se parte de la solución no de la contaminación”, el frente de la sede de la cooperativa amaneció este lunes con el reclamo encabezado por Martín Acosta de Tapalqué, Fabián Rodríguez (ex empleado de Coopelectric) y el abogado César García.

“Este reclamo lo hacemos para que las autoridades de Coopelectric hagan lo que tienen que hacer. En primer lugar las inversiones, porque la contaminación se produce por falta de inversión y segundo, para que el señor Galli se ocupe de investigar y velar por la salud de toda la población de la zona”, indicó Acosta, un vecino de Tapalqué que radicó la denuncia en su ciudad.

“La principal fuente de contaminación es la planta depuradora Olavarría que no trata como debe los desechos cloacales e industriales y por ende los arroja crudo al cauce del arroyo. Esa es el agua que se utiliza en Tapalqué para potabilizarla y que vaya al consumo poblacional”, explicó al tiempo que consideró que esto conlleva un “enorme riesgo” para la gente.

Cabe destacar que la semana pasada se conoció un informe producto de un análisis del agua del arroyo que realizó Martín Acosta en el que se detectó un nivel de contaminación tan grave que comenzaron a recomendar evitar bañarse en el arroyo y dejar de consumir peces o agua del mismo.

En este marco, el reclamo llegó a las puertas de la cooperativa para visibilizar la situación y que “la población tome conciencia de lo que está ocurriendo”, ya que el informe arrojó la presencia de “Colonias aeróbicas mesófilas”, alto contenido de “coliformes” (materia fecal) y cuatro bacterias (Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter).

Otro de los referentes de la manifestación fue Fabián Rodríguez, el ex empleado de la planta depuradora de Coopelectric que denunció originalmente las gravísimas irregularidades y compartió videos de cómo se arrojaban líquidos lixiviados al arroyo.

“Coopelectric sigue largando desechos cloacales crudos al arroyo y no han dado ninguna solución desde que el caso de denunció y está en la Justicia”, recalcó Rodríguez y cuestionó la “lentitud” del avance de la investigación de la causa.

“A mí me echaron de la planta depuradora por negarme a abrir el bypass, lo que permite que los líquidos cloacales y lo que los camiones atmosféricos descargan, caiga en el agua del arroyo”, dijo.

Fue en este marco que aprovechó la oportunidad para visibilizar el reclamo y dar una serie de recomendaciones a la comunidad debido al grado de contaminación que esto generó en el Arroyo Tapalquñe:

“A la gente le recomiendo que no consuma los peces del arroyo porque consumen la materia fecal que cae en el agua; que no se bañen y no consuman el agua y que cuiden el medio ambiente”, aconsejó y sumó: “Basta de hacer vista gorda y a unirnos, porque esto los perjudica a todos”.

Por su parte, el abogado César García sostuvo que “los responsables directos de esta situación son Coopelectric y la administración actual y la anterior, que son responsables penales”. “Nosotros estamos acá defendiendo los derechos de la salud de los habitantes”, agregó.

“Todos los vecinos de Tapalqué están consumiendo un agua totalmente contaminada, que por más que la potabilicen contiene bacterias, con lo cual está generándole un daño mayúsculo a la salud de todos los habitantes”, explicó.

En este marco el abogado expuso que le enviaron una carta documento al intendente Ezequiel Galli en la que lo responsabilizaron por la situación actual del arroyo:

“La responsabilidad directa la tiene el municipio justamente como órgano de control y concedente de la concesión es directa porque el municipio le concede el tratamiento de las aguas con lo cual, al no hacer un control, está generando un daño y está avalando un daño”.

Finalmente, García reflexionó: “Es necesario que la gente tome conciencia de lo que está pasando porque se trata de nuestro medio ambiente y lo tenemos que cuidar entre todos. Si no nos comprometemos esto va a seguir como está”.