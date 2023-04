Ricky Maravilla sorprendió al revelar cuáles eran las fantasías sexuales de su exnovia

Ricky Maravilla sorprendió al revelar las excéntricas fantasías sexuales de su exnovia, Taky Natalí. "Un día se apareció con el traje de Hombre Araña para que me lo ponga, me suba a un mueble y pegue un salto", contó.

El reconocido artista de la música tropical recordó que en aquel momento su respuesta fue tajante: "Yo no voy a hacer esas pavadas". Cuando aún estaban en pareja, Taky le había pedido hacer "algo distinto".

"También me trajo el traje del Hombre Maravilla, ella quería disfraces", contó. "También me pidió El increíble Hulk. Yo ya me veía todo pintado de verde", confesó.

Además, Ricky contó que su ex quería lamer comida directo desde su cuerpo. "Me perseguía con potes de ketchup y de crema. Yo le decía que no me ensucie, ella me lo quería pasar por la cara. Yo no sabía si me lo hacía en broma o qué le pasaba. Sexualmente yo soy más cerrado", dijo.

Taky Natalí se separó de Ricky tras quince años de relación y reveló que el cantante le había sido infiel con Gladys, la Bomba Tucumana.