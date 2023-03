Video: un inspector de tránsito noqueó a un taxista tras una fuerte discusión en plena calle en Tucumán

Un inspector de Tránsito noqueó de una trompada a un taxista durante una discusión en la calle y la pelea quedó registrada en un video que se viralizó en las redes.

El chofer del taxi quedó tendido en la calle, con su nariz sangrando, tras una piña en el rostro del inspector que sería un ex boxeador.

El hecho ocurrió en Tucumán después de que el agente le aplicara una multa al conductor. "El taxi estaba estacionado en Marcos Paz y Laprida, en zona prohibida. Cuando el inspector pide documentación, le da el carnet, la cédula verde, pero no tenía el carnet de sanidad. Por lo que el inspector le indicó que tenía que llevar el taxi al corralón municipal", contó Raúl Romero, subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán.

"Frenan en un semáforo, y el taxista se baja del vehículo, tira la moto al inspector y le arrebata la documentación -relató-. En ese momento, el inspector reacciona con una trompada que deja en el piso al conductor. No debería haberlo hecho. No se justifica el hecho de violencia, más allá de que el inspector se cayó y se golpeó".

En uno de los videos que circulan por redes sociales se escucha a un testigo decir: "Quedate tranquilo que tengo todo grabado". Y dirigiéndose al inspector, reprocha: "Amigo, no le podés pegar así, vos tenés que dar el ejemplo".

El inspector municipal, identificado como Emiliano Nasul (quien sería boxeador profesional), grabó un video para pedir disculpas. "Quiero pedir disculpas, me sentí desbordado por la situación. Este hombre me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi casco, mi documentación. Me sentí desbordado, me asusté porque se me venía muy encima", dijo.