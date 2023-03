"Tengo al chiquitín, vamos a comer carne de ternera"

En las últimas horas se conocieron los escalofriantes chats de la presunta banda de Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en 2001, en el marco de la investigación por corrupción de menores y trata de personas.

La causa incorporó más de 100 horas de grabación que son analizadas por la Justicia. Francisco Rolando Angelotti - señalado como el líder de la organización-, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet, tres de los imputados, mantuvieron conversaciones que los comprometen.

"Tengo al chiquitín, el que te mostré la foto y después la borré", le dice Charpenet a Angelotti, quien le responde: "El que no prestás".

"Si, pero es de jardín. No me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos querías pero no esa visadita de jardín", le dicen a Angelotti.

En otra conversación, Mermet habla "comer carne de ternera", en alusión a la juventud de una de las víctimas, y Charpenet, le responde: "Es como comer caviar".

En las redes sociales del programa de espectáculos LAM se difundió parte de la declaración de las víctimas. Según consta en la causa, Corazza se encontró con un menor en Plaza Miserere, en el barrio de Balvanera, y luego fueron juntos en su auto hacia Costanera Sur. Allí, “se desnudó y masturbó delante del menor mientras lo miraba”.

El hecho comenzó cuando otro de los imputados estaba solo en su casa con dos víctimas y le dijo a uno de ellos que había otra persona que quería conocerlo. “Se dirigieron los tres a Plaza Miserere, se colocaron ambos autos a la par y del otro, bajó la ventanilla Marcelo Corazza. La víctima se sintió atraído por la situación ya que recientemente había resultado ganador del reality Gran Hermano. Eso lo llevó a pasarse a su vehículo", según la declaración que figura en la causa. “El niño solamente se desnudó y, una vez que Corazza eyaculó, se bajó del auto y se fue".

Corazza está detenido y negó la acusación pero no quiso contestar preguntas ante el juez y el fiscal de la causa.