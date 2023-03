Conoció a dos mujeres en el boliche, las invitó a su departamento y le robaron todo: así atacan las viudas negras en el barrio porteño de Palermo

Un hombre fue asaltado por dos mujeres que lo sedujeron para que las lleve a su departamento, lo drogaron y le robaron objetos de valor.

El turista conoció a las dos jóvenes en un boliche y las invitó al departamento que alquilaba justamente a pocas cuadras de la disco.

"Estábamos en el balcón y en un momento necesitaba recargar mi copa de vino y ellas se ofrecieron a llenarla por mí. Me lo tomé y me dio mucho sueño. Me llevaron adentro, a la cama. Ahí se empezaron a reír. Y todo se apagó", contó la víctima.

Si bien la víctima no hizo la denuncia, la Justicia y la policía comenzaron a actuar de oficio tras la difusión de un video de una cámara de seguridad en la que se observa el momento en el que la víctima y las dos mujeres ingresan la madrugada del sábado último al edificio del barrio porteño de Palermo Hollywood y salen las dos asaltantes solas casi tres horas más tarde.

El Sistema de Gestión de Actuaciones Policiales (GAP) y la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad inició actuaciones de oficio y secuestró la cámara de seguridad instalada en el palier del edificio, donde se observa cerca de las 5.30 el ingreso del hombre, vestido con un pantalón blanco y camisa celeste, acompañado por dos mujeres.

A su vez, en las imágenes también se pudo observar como minutos después de las 8.10, las mismas dos mujeres que antes habrían acompañado hacia el interior del edificio a la víctima, aparecen esta vez cargadas con varias bolsas, mochilas y bolsos y se retiran del edificio.

También se observó cómo una de las sospechosas se había cambiado de ropa.

Por su parte, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 12, a cargo de Martín López Perrando, dispuso que se dé intervención a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad, para individualizar a la víctima del robo y dar con las responsables.