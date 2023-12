En Provincia advierten que ya aumentó la demanda de alimentos y hablan de “situación de extrema emergencia”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, sostuvo que ya aumentó la demanda de alimentos en la provincia de Buenos Aires y consideró que las medidas de ajuste de Javier Milei ponen a los más vulnerables en una “situación de extrema emergencia”.

“Ya se empiezan a hacer sentir los efectos. No estábamos en una situación tranquila en la Argentina, PERO ahora estamos en extrema emergencia”, dijo sobre la situación social. “Ya hay bastante desesperación, no solo de gente suelta que todos los días se acerca al Ministerio, sino también de las organizaciones sociales, comunitarias y comedores, y también los intendetes”, describió Larroque en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, dijo que “en materia social y en términos administrativos es complejo” y que desde el Gobierno provincial se encuentran “analizando diversos mecanismos administrativos para que no colapse la gestión del Estado”.

Además, sostuvo que “estamos ante algo muy complejo y peligroso” en referencia al Gobierno de Javier Milei y volvió a hablar de “disolución nacional”, al tiempo que consideró que se quedó “corto” con ese diagnóstico.

Cabe recordar que durante la campaña electoral, el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof había emitido un documento desde su organización “La Patria es el otro” en el que advertía: “Massa o disolución nacional”, en apoyo al entonces candidato de Unión por la Patria y exministro de Economía Sergio Massa.

“Me criticaron mucho en su momento cuando dije que era Massa o disolución nacional, y capaz me quedé corto”, sentenció. “No pasó una semana de haber asumido el nuevo gobierno y todavía estamos en shock”.

En ese marco, el ministro provincial se refirió al triunfo del libertario: “Los balotajes construyen mayorías, no digo artificiales pero son situaciones particulares y nunca está claro si la gente que votó esto tenía del todo claro de qué se trataba, pero ya está. Este es el resultado”.

“Debemos ser respetuosos, como dijo el gobernador, pero también hacer valer que en la provincia de Buenos Aires ganó ampliamente Axel (Kicillof) con una mirada que tiene que ver con un Estado presente”, planteó.

Sobre el plan económico de Milei, Larroque consideró: “Más allá de que este plan tiene como objetivo la enorme transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, como ha sido siempre cuando se aplican políticas liberales no tienen resultados positivos en lo económico. Estamos frente a algo muy complejo y peligroso”, remarcó el funcionario que responde al gobernador Axel Kicillof y agregó: “El argumento es que hay que hacer un esfuerzo y que después viene el alivio, pero no fue así en la historia. No está claro si la gente que votó esto tenía en claro de qué se trataba”.

En referencia a la situación de la Provincia en materia de recursos, Larroque planteó que con la reducción de transferencias discrecionales de parte del gobierno nacional cambia “absolutamente el panorama” para la administración bonaerense.

Kicillof “líder” e interna peronista

Con el peronismo en rol de oposición, el ministro también se refirió a la posibilidad de que el gobernador Axel Kicillof sea su principal referente. “Hizo un planteo muy firme y responsable”, dijo en referencia al discurso de asunción del mandatario provincial.

Larroque consideró que “el desafío que viene de reconstrucción del peronismo es colectivo”, donde “se acabaron los monjes negros”.

“Tenemos que ir a un debate muy profundo, abierto y respetuoso, escuchando a todas las posiciones. Ya se acabaron las mesas de arena, los monjes negros, los maestros jedi. Acá nos tenemos que sentar todos, decirnos las cosas y poner al peronismo en el lugar que corresponde”, subrayó el exdirigente camporista.

Así, consideró que habrá nuevos liderazgos en el espacio, ya que “el peronismo se regenera” y recordó: “Hemos asistido a infinidad de actos de defunción del peronismo que después revive y lo hace con más vigor y potencia. Todo el mundo acá tiene para aportar”. (DIB)