Uno de los asesores económicos de Javier Milei se bajó de La Libertad Avanza

En medio de las especulaciones y nombres ya confirmados para el Gabinete de Javier Milei, uno de los asesores económicos de La Libertad Avanza (LLA), Carlos Rodríguez, decidió este viernes dar un paso al costado molesto, en parte, por no ser tenido en cuenta.

“Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza”, arrancó con su mensaje en la red social X.

Tras ello afirmó, en un intento por explicar su decisión: “Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona”. Y siguió: “Felicito a Javier Milei y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país”.

Pero si bien buscó no subir el tono de sus declaraciones, minutos después escribió otro mensaje en el que aseguró que ya varias personas le habían consultado por los motivos de su anuncio y en ese marco cambió el discurso y le envió un dardo al líder del espacio. “Ya empiezan a preguntarme por qué lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo”, aseguró.

Inmediatamente después se refirió a los movimientos que se conocieron en las últimas horas, en los que nombres que circulaban desde hace tiempo como miembros del gabinete fueron corridos. “Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el ministro de Economía y cambió el presidente del Banco Central. Ya está la casa en orden”, concluyó. (DIB)