Otorgan un aumento del 19% con estatales nacionales antes del cambio de Gobierno

El Gobierno de Alberto Fernández le otorgó a los estatales nacionales enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) un aumento salarial de 19% en dos tramos que, en parte, tendrá que pagar la gestión de Javier Milei.

Además de este incremento, los acuerdos que se cerraron este jueves en el Ministerio de Trabajo incluyen un bono de 70 mil pesos para aquellos trabajadores que no fueron beneficiados con las últimas modificaciones de Ganancias (salarios menores a $800.000). Este aumento se aplica a presentismo.

Según se informó, la suba será 10% para noviembre y 9% para diciembre. Con este ajuste, se alcanzaría un acumulado del 96,50% para el semestre junio-diciembre, según informaron los sindicatos.

En el país hay unos 3.000.000 de empleados públicos, aunque del Estado nacional dependen unos 700.000, aproximadamente.

El líder de la UPCN es Andrés Rodríguez, hombre fuerte de la CGT y con perfil dialoguista. Por ATE, la negociación corre por cuenta de Rodolfo Aguiar, el reemplazante de Hugo Godoy al frente del otro gremio poderoso del Estado.

“La motosierra de Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta”, escribió Aguiar el miércoles en su cuenta personal en la red X, luego que el presidente electo no dejara en claro si iba a pagarlo. “¿No era que el recorte del gasto era para la política? Desde ATE no vamos a aceptar que el presidente electo Milei deje de pagar el medio aguinaldo”, advirtió. (DIB)