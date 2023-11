Atraparon un aguará guazú en peligro de extinción en Olavarría: se encuentra transitoriamente en La Máxima

Este miércoles en horas de la madrugada un aguará guazú fue encontrado en la zona del Barrio Pro Casa V en donde se montó un operativo entre personal de Defensa Civil, Bomberos y veterinarios del La Máxima lograron atraparlo para asistirlo en el Bioparque Municipal y por estas horas, según indicaron a Infoeme, espera a ser trasladado al Bioparque "Temaikèn" de Escobar.

Todo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada con un primer avistamiento por el que se convocó a las autoridades y especialistas del Bioparque Municipal que lograron sedar y atrapar al animal en Rufino Fal y Calle 19.

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), es el más grande de los zorros sudamericanos con presencia en las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y Córdoba, este de Santiago del Estero y sur de Misiones, y está catalogado a nivel nacional como especie amenazada y está incluido en diferentes programas y políticas de conservación de la fauna silvestre.

En diálogo con este medio, el veterinario de La Máxima, Julián Simon, detalló cómo fue el momento en el que se produjo el hallazgo y el operativo de captura.

"Cuando nos convocaron realmente no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar porque el animal no estaba identificado", explicó el especialista que contó que inicialmente pensó que podría tratarse con un zorro o un perro, pero cuando vio al animal se llevó una "gran sorpresa" dado lo insólito del caso.

"Una vez que llegamos a donde estaba y lo visualizamos me di cuenta que era una aguará guazú, lo que fue una sorpresa grande porque se trata de una especie que está en peligro de extinción y no es endémica del lugar pero esta volviendo a colonizar la zona, este es el segundo o tercer avistamiento en la región pampeana", explicó y agregó que en ese momento el animal estaba "estresado y nervioso", por lo que atacó a un bombero que sufrió heridas leves.

A raíz de este hecho fue que se procedió a dormirlo para lograr atraparlo y luego trasladarlo al Bioparque La Máxima en donde descansó toda la mañana y recién llegado el mediodía de este miércoles comenzó a salir del estado anestésico.

No obstante, Simon aclaró que el aguará guazú no va a pertenecer al Bioparque Municipal de Olavarría ya que, por las características del mismo, "el animal no va a estar cómodo", por lo que ya se establecieron los contactos con el Bioparque "Temaikèn" de Escobar para trasladarlo. "Ellos tienen mayor infraestructura y pueden darle un recinto correspondiente como para saber si se trata de un animal doméstico o si vino bajando desde el litoral".

En relación a la importancia del hallazgo que se produjo en nuestra ciudad este miércoles, para finalizar, el veterinario indicó que "se trata de una especie en peligro de extinción principalmente por el hombre que lo depreda por miedo al ganado, por mascotismo y por la desforestación que lo ha desplazado de su hábitat natural".