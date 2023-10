Cristina Kirchner apuntó a Alberto Fernández, dijo que “no fue escuchada” y que este “no es su gobierno”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner votó en Río Gallegos, Santa Cruz, y destacó que “no tener un cargo en una boleta no significa no estar haciendo política”.

Luego de votar, en un breve encuentro con la prensa, cuando ya se retiraba, le respondió a un periodista de Todo Noticias (TN) que le preguntó cómo pensaba que la gente iba a recordar su gobierno, en alusión a esta gestión.

Con vehemencia y señalando cierta chicana en el cronista, la dos veces mandataria dijo que “este no es su Gobierno” y que “la gente va a recordar maravilloso” su último mandato que terminó en 2015. En esa línea, subrayó que ella es “Vicepresidenta, o sea presidenta del Senado y nada más”, e indicó que “en un país presidencialista como este, está más que claro que las decisiones las toma el Presidente, para bien o para mal”.

Cristina hizo referencia a las diferencias que mantiene con Alberto Fernández, “de público conocimiento”, así como a las declaraciones que alguna vez realizó sobre “funcionarios que no funcionan”, en alusión a algunos ministros del Gabinete. “En el 2020, hacia apenas un año (de mandato) dije que había que alinear salarios, precios jubilaciones, y no fui escuchada”, remarcó, y añadió: “Yo creo que mis gobiernos fueron muy recordados, tanto, que nos permitieron en 2019 ganar en primera vuelta, mirá si me recordarían bien”.

Consultada sobre qué va a hacer luego del 10 de diciembre, Fernández de Kirchner expresó que “hay una costumbre de que se cree que se puede hacer política solamente si estás en la boleta o un cargo, y la verdad que no, no es así, y mucho menos en el peronismo, así lo hice en 2015, sin fueros, voy a vivir, militar, trabajar”.

Consultada sobre qué espera luego de las elecciones, dijo que “un país más sensato, donde todos los que tengan responsabilidades, sindicales, sociales, de todo tipo, adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas, por el problema que nos causa el fenómeno inflacionario, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, y añadió: “hablo de un acuerdo para ver cómo salimos del brete que significa tener una deuda de 45.000 millones de dólares que es inflacionaria. Va a ser necesario rediscutirlos términos del acuerdo”.

Fuente: DIB