Tiene 85 años y fue a votar: “Espero que todo mejore, que los jubilados podamos vivir un poquito mejor”

“Soy Susana, Argentina, por supuesto, tengo 85 años y todavía me siento útil para venir a votar”, fue la simple pero significativa frase que eligió la olavarriense luego de emitir su voto en la Escuela Primaria Nº1 en la mañana de este domingo, en el marco de las Elecciones Generales 2023.

Acompañada de Guillermina, su sobrina, Susana llegó cerca de las 10 de la mañana al establecimiento educativo ubicado sobre Sargento Cabral al 2500 y rápidamente buscó la mesa 17, pasó por el cuarto oscuro e hizo ejercicio, una vez más, de su derecho a elegir a sus representantes.

“Yo sé que hace muchos años que ya no tengo la obligación, pero me siento inútil si no vengo”, expresó la mujer que incluso a su avanzada edad no se pierde la oportunidad de cumplir con su deber cívico en estas elecciones, a 40 años de la vuelta de la democracia.

En este marco, en diálogo con Infoeme, aprovechó la oportunidad para hablar de sus expectativas de cara al futuro del país: “Espero que todo mejore, que los jubilados podamos vivir un poquito mejor, que los chicos tengan trabajo, que estudien, que no haya tantos chicos en la calle, que es algo que me duele mucho mirá”.

Finalmente, ante la orgullosa mirada de su sobrina, le envió un contundente mensaje a aquellas personas que todavía no se acercaron a votar.

“Que después no se quejen de nada si no votan, si se quejan que sea porque perdieron y si ganaron, ganaron. Es verdaderamente una lotería, pero si no vas a votar te sentís una persona que no merece ser argentina, es una obligación hacerlo”.