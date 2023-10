Primer bloque del debate: qué dicen los candidatos de las finanzas municipales

Ante las respectivas formalidades de la presentación el debate comenzó con el Bloque 1 en el que se abordó el eje de “Política económica y de recursos materiales”. Las intervenciones fueron en principio para Ezequiel Galli, luego Agustín Mestralet, seguidamente Maximiliano Wesner y el cierre lo dio Celeste Arouxet.

Galli, inflación y críticas a la Provincia

En esta instancia, como en otras oportunidades, el intendente Ezequiel Galli, que busca completar otros cuatro años de mandato para llegar a los 12, sostuvo: “La inflación que sufrimos tiene un fuerte impacto en nuestro Municipio”. Y agregó: “El desajuste entre ingresos y gastos se debe a retraso en los pagos de la provincia y en la caída que sufrimos en la coparticipación”.

Ante esto último, sumó otra denuncia que realizó en otras oportunidades: “Hay un aspecto más preocupante que impacta en el sistema de salud y son las pésimas gestiones de IOMA y de PAMI, que obligan a más vecinos a buscar respuestas en el sistema de Salud Municipal. En ocho años se quintuplicaron la cantidad de prestaciones en lo que equivale solo en salud a 6 mil millones de pesos”.

Duro contra el Gobierno bonaerense planteó: “Kicillof nos quitó 15 puntos de coparticipación sólo en salud que para este 2023 significan 1.500 millones de pesos que el Gobernador quita a los olavarrienses para municipios kirchneristas como el de Lomas de Zamora”.

“No nos quedamos en la queja, los vecinos merecen respuesta y aun en este escenario complejo finalizamos muchas obras de infraestructura en todo el partido. En 2015 logramos más de 1.100 obras, en este 2023, el peor en términos de inflación, finalizamos dos edificios emblemáticos para nuestra gestión: el Instituto de Educación Física y el Jardín 919”, agregó destacando algunos puntos de su gestión y finalizó: “Valores como la educación, la salud y el trabajo son los ejes para pensar la Olavarría que queremos y continuaremos por este camino”.

Mestralet, promesas incumplidas y déficit multimillonario

El candidato a intendente por el Frente de Izquierda, Agustín Mestralet planteó como “el desgobierno de Alberto, Cristina y Massa está dejando al país al borde de una hiperinflación” y argumentó: “No cumplieron sus promesas de campaña pero sí con los pedidos del FMI para hacer ajustes a los trabajadores”.

Duro con las gestiones de los últimos años en el país expuso: “El intendente Galli no tiene nada que envidiarle a la gestión nacional, como ya pasó en 2019 está dejando al Municipio con un déficit multimillonario: más de 1.400 millones de pesos que no se van a salud, no van a obras, no van a viviendas y no van a los salarios de los municipales”.

“¿Cómo solucionamos este agujero? desde el Frente de Izquierda proponemos una auditoría de todas las cuentas y contratos municipales con la participación popular y vecinal. De esta forma vamos a hacer que el déficit nefasto que nos quieren dejar lo paguen los funcionarios y los empresarios amigos que se roban el presupuesto municipal, no los vecinos de a pie”, propuso el candidato de Izquierda.

Y continuó: “Proponemos que el salario de los funcionarios esté atado a la realidad salarial de los trabajadores, un concejal o un Intendente tiene que cobrar como máximo cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. No puede ser que hoy tengamos al Intendente cobrando 1.500.000 de pesos o más y mientras un empleado municipal que trabaja la jornada laboral completa no pasa la línea de la pobreza”.

Además, planteó impulsar “un aumento del impuesto a la piedra un punto más a su nivel histórico” y señaló: “Vamos a garantizar que por medio de comisiones de trabajadores y de vecinos se controle como es debido el ingreso del impuesto. De este recurso vamos a destinar como mínimo el 25% para las localidades incluso por medio de la participación directa de los vecinos y vecinas en qué se asigna, el presupuesto participativo”.

Wesner, tres propuestas concretas

Seguidamente, Maximiliano Wesner también insistió con la situación económica y financiera del municipio y definió “hoy es crítica”. “En los últimos años hemos perdido 8 puntos de inversión real directa que en este 2023 representan 1.600 millones de pesos, pensemos en la obra pública que dejamos de hacer con ese dinero”, explicó.

Ante esto último, detalló en el presupuesto Municipal “en materia de obra pública la mitad de las obras no se han realizado y la otra mitad tiene un bajo grado de avance”. Al mismo tiempo profundizó: “El déficit Municipal es operativo, no se ve en la calle pero también tenemos la planta política más grande de la historia de las administraciones Municipales” y aseguró: “En mi gestión, a partir del 10 de diciembre, vamos a recortar la planta política y vamos a poner en función el trabajo de cada empleado y empleada municipal resaltando su experiencia”.

Enfocado en el desarrollo de la ciudad, Wesner, que a lo largo de la campaña se mostró con sus compañeros de espacio Hernán Parra y Eduardo Rodríguez, enumeró tres propuestas. En principio mencionó el desarrollo de un plan de viviendas de 100 viviendas por año: “Voy a gestionar en mi mandato como intendente 400 viviendas con los diferentes ejes que vengo proponiendo. Hay que volver a la autoconstrucción asociando a las familias con el Estado Municipal”, indicó.

“También vamos a desarrollar un frigorífico que acerque la faena de manera segura, que recupere los puestos de trabajo perdidos pero que también es necesario que ese frigorífico pueda garantizar el precio en el mostrador de la carnicería”, continuó y cerró: “Estamos trabajando en la concreción de un polo tecnológico que va a nuclear a las empresas productora de software, la industria del conocimiento es hoy, Olavarría no puede esperar”.

Arouxet, graves denuncias y una auditoría "de verdad"

Celeste Arouxet, estuvo a cargo del cierre del Bloque 1 de este debate e insistió en los dichos de su presentación: “Olavarría se encuentra frente a un déficit de 1.497 millones al día de ayer, lo que genera que las cuentas de Olavarría no son confiables, desde el 2016 hasta la actualidad, en esta gestión se invirtió un promedio de un 6% de los recursos propios de Olavarría, entonces tenemos que hacer un párate para ver cómo salimos del pozo en el que estamos”.

Sobre la primera medida en caso de ser electa planteó la aplicación de una auditoría externa, “una auditoría de verdad”. “Estos cinco años venimos denunciando imputaciones contables falsas, un sistema contable que muchas veces el Intendente lo compara con un kiosco y puedo asegurar que los kioscos están mucho mejor administrados que el sistema contable del Municipio”, denunció la candidata de Avanza Libertad.

Como resultado de la auditoría, propone “aplicar las medidas para la corrección” como “la reducción de la planta política que tanto daño le ha hecho a la ciudad” y “hacer una compulsa online de precios para ahorrar 3 mil millones al año debido a que hoy el Municipio hace compras minoristas”.

“También vamos a rever el pliego de la empresa de recolección de residuos Malvinas, un pliego completamente ilegal que denunciamos en su momento contra el señor Intendente a través de una carta documento. A través de estas medidas logramos un ahorro de 3.800 millones aproximadamente con lo que logramos estabilizar las cuentas, a partir de ahí empezamos a ahorrar y a partir de ahí empezamos a poner en marcha el plan estratégico de Olavarría 2040 y vamos a recuperar la inversión perdida durante estos últimos 8 años”, cerró.