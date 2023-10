Así comenzó el debate: presentaciones, acusaciones y defensas

La campaña electoral 2023 comienza su último trayecto y tal como estaba pautado, el debate de candidatos a intendentes de Olavarría, organizado por la Facultad de Ingeniería, comenzó a las 20 en punto con la presentación de los candidatos quienes con acusaciones y defensas dieron indicios de lo que podría ser la noche de este martes en el edificio de Aulas Comunes del Complejo Universitario.

La primera intervención tuvo como protagonista al candidato de Unión por la Patria Maximiliano Wesner, luego continuó con el Frente de Izquierda en la voz de Agustín Mestralet, posteriormente la candidata de Avanza Libertad Celeste Arouxet y para el cierre Juntos por el Cambio con el actual intendente Ezequiel Galli.

En principio, el candidato Maximiliano Wesner, expresó su necesidad de transmitirle a los olavarrienses “algunas de las propuestas concretas” que se encuentra trabajando junto a su equipo y profundizó: “Venimos trabajando en una plataforma nutrida que vamos a implementar en el partido de Olavarría a partir del 10 de diciembre”. Atento a los resultados de las recorridas, cerró: “También vengo a transmitirles lo que dicen los vecinos en las recorridas, los vecinos están hartos”.

Por su parte, por el Frente de Izquierda, Agustín Mestralet quien se consideró como integrante de “una familia trabajadora”, sostuvo: “Sabemos lo difícil que es alquilar y que es posible ser pobre aun teniendo trabajo”. Para cerrar, responsabilizó a “los políticos de la crisis” y enumeró: “Son los Macristas, Peronistas, radicales e incluso los anticastas de Milei a los que les armaron las listas y financiaron la campaña”.

Seguidamente, la candidata Celeste Arouxet explicó: “Vengo a presentar una plataforma muy limitada por la situación económica que atraviesa Olavarría” y argumentó: “En el momento de generar -la plataforma- Olavarría tenía un déficit de 500 millones de pesos que el día de ayer, debido a la ineficiencia del Gobierno del Intendente actual, nos encontramos con un déficit de 1.497 millones de pesos”. “Yo les voy a contar la verdad, no regalo nada, no prometo nada que no pueda cumplir”, apuntó.

La última de las presentaciones estuvo a cargo del intendente Ezequiel Galli, quien destacó los ocho años de gestión y señaló: “Hoy escucharán dos intentos de debate, en mi caso sintetizaremos todo lo realizado en Olavarría en materia de educación, salud, género, entre otros, repasaremos hechos concretos para los olavarrienses y también hablaremos sobre el futuro porque haremos propuestas para que Olavarría éste mejor” al tiempo que acusó: “En otros casos escucharan agresiones o supuestos para intentar un beneficio, haré frente a cualquier golpe”.