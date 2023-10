Mestralet sobre la suspensión del debate para estudiantes de secundaria: “lo que pasó fue nefasto”

Luego de que Ezequiel Galli y Celeste Arouxet anunciaran este martes que cancelaron su participación en un debate de presentación de propuestas para estudiantes de nivel secundario, hecho que llevó a la cancelación del evento, el candidato a intendente del Frente de Izquierda, Agustín Mestralet, dijo que lo ocurrido fue “nefasto”.

“Lo que sucedió fue nefasto, es un hecho que deja bastante mal paradas a las fuerzas políticas que aspiran a ser Gobierno porque han actuado con una irresponsabilidad muy grande hacia las nuevas generaciones que se van interesando por la participación política”, consideró Mestralet.

El debate que fue el centro de la polémica esta semana en Olavarría estaba previsto para este miércoles en el Club Pueblo Nuevo desde las 8.30 con la participación de las cuatro fuerzas que se disputarán la intendencia de nuestra ciudad este 22 de octubre en las urnas:

Maximiliano Wesner (Unión por la Patria), Ezequiel Galli (Juntos por el Cambio), Celeste Arouxet (La Libertad Avanza) y Agustín Mestralet (Frente de Izquierda y de Trabajadores).

Todo estaba listo para que el evento se concrete con normalidad, inclusive el lunes tuvo lugar una reunión en la que se sorteó el orden de los oradores, pero el martes por la tarde salió a luz el comunicado de Galli y Arouxet anunciando que no participarían.

En dicho comunicado se alegó que decidieron no presentarse por un paro docente y porque participó en la organización del mismo Jefatura Regional de Educación e inclusive dijeron que no permitirían que se produzca un “adoctrinamiento” hacia los estudiantes, aunque no especificaron cuál fue la diferencia de criterio.

Fue ese mismo día, el martes, que la Jefatura Regional de Educación lanzó un comunicado en el que informó que debido a la ausencia de Galli y Arouxet el debate quedaba suspendido al tiempo que dijeron que las temáticas habían sido propuestas por los estudiantes.

En este marco, el candidato de Izquierda, Agustín Mestralet, lamentó la cancelación del evento. “Decidieron suspenderlo con la excusa de que estaba el paro docente y demuestra que se corrió a los jóvenes del lugar de protagonistas”, dijo.

“Galli y Arouxet frustraron la posibilidad del debate con un anuncio muy intempestivo, muy a última hora, de que no iban a participar por las críticas que tenían hacia cómo se había organizado todo por parte de Jefatura Distrital”, argumentó y agregó:

“Habíamos tenido una reunión este lunes en la que se sorteó el orden de oradores y nadie dijo que no se iba a presentar al debate, aunque si se habían manifestado las críticas que después dieron lugar al comunicado”.

Asimismo, para finalizar, el candidato de Izquierda dijo que, por su parte, por más de que no coincida políticamente con los referentes de la Jefatura Distrital, desde su espacio nunca estuvo en duda su participación en el debate porque ponderó a los destinatarios de dicho evento, los estudiantes de nivel secundario.

“Me parece que escapar al debate como lo hicieron Galli y Arouxet demuestra una debilidad política de sus partidos que no están acostumbrados a debatir”, concluyó.

Fuente: Radio Olavarría.