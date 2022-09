Malestar por los precios de las figuritas del Mundial

Las figuritas del Mundial de Qatar 2022 han causado sensación en nuestro país. La falta de stock a lo largo y a lo ancho de la Argentina hace que el furor sea aún mayor. En nuestra ciudad se han visto largas colas para conseguir algunos de los preciados sobres y también se han agotado con facilidad.

Los propios kiosqueros no pueden dar muchas respuestas. Ellos reciben un stock acotado y no saben de cuánto será para la próxima vez. En este contexto, los grupos de WhatsApp sirven para ir pasando la información acerca de dónde se consiguen y dónde ya no quedan.

En los últimos días se han dado ciertas situaciones que puso de bastante mal humor a los que se encuentran esperando una nueva tanda de figuritas del Mundial. En algunos kioskos los estaban ofreciendo a $300 cuando su precio real es de la mitad, $150. Lo mismo ha pasado con los álbumes, que se han vendido con sobreprecios.

Ahora denuncian que un kiosko ubicado sobre una importante avenida las vende a $250, pero que además se debe llevar otros productos, como chocolates. Así es como el “combo” asciende como mínimo a $350.

Es por ello que, en los grupos armados para tal fin, recomiendan no comprar a esos precios, al considerarlas “avivadas”. Por lo que viene sucediendo durante las últimas semanas, las figuritas llegan los días viernes a primeras horas de la tarde y entre los coleccionistas, ya saben cuáles son los kioskos que respetan el precio.