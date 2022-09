Es cubano, hizo la transición a mujer y se arrepintió

José Enrique Morales Basada es un influencer cubano con una historia digna de una película. A través de sus redes sociales, donde es conocido como Vida Victoria, a diario cuenta todo lo que le ha sucedido en su corta vida. Tiene 476 mil seguidores en TikTok, 11 mil suscriptores en YouTube y otros 14 mil en Instagram. Además, posee una cuenta de Only Fans en la que por U$S20 mensuales es posible ver su contenido más sensual.

Actualmente tiene 25 años, pero cuando era más joven pensó que había nacido en el cuerpo equivocado. Ya era abiertamente homosexual, pero creyó que en realidad lo que quería era ser mujer. Es por ello que decidió realizar la transición. “Para nadie es secreto que la mayoría de los chicos gays se cuestionan ser trans. Es la fantasía de verte un día con una mujer”, relata en un video de YouTube.

“Cuando yo me miraba en el espejo era algo fascinante, era algo raro, era algo exótico. Pero sobre todo, a mí me era extremadamente satisfactorio porque era lo que yo quería en ese momento”

Por consejo de un amigo, decidió comenzar a hormonarse y en solo tres meses ya le habían crecido los senos y las caderas. “Cuando yo me miraba en el espejo era algo fascinante, era algo raro, era algo exótico. Pero sobre todo, a mí me era extremadamente satisfactorio porque era lo que yo quería en ese momento”, cuenta en ese mismo video titulado “Ya no soy trans”.

Pero esa situación placentera no duró mucho. Al poco tiempo comenzó lo que el mismo califica como un “calvario”. “Me di cuenta que eso no era para mí cuando dejé de tener erecciones, cuando perdí la libido y mi apetito sexual”, cierra su explicación acerca de cómo se dio cuenta que no se sentía realmente mujer sino que José Enrique es quien debía ser.

“Me di cuenta que eso no era para mí cuando dejé de tener erecciones, cuando perdí la libido y mi apetito sexual”

Y como si eso no fuera poco, en 2017 se había hecho conocido tras sufrir un ataque homofóbico. El hecho ocurrió específicamente el 11 de junio en Morón, una ciudad cubana ubicada el norte de la provincia de Ciego de Ávila. Según relatan las crónicas de aquel momento, el joven de 21 años por aquel entonces, primero recibió insultos por su condición sexual. Luego, comenzaron a golpearlo con una botella hasta desfigurarle la cara.

Producto de este ataque de odio, Morales Basada perdió varios dientes y le astillaron el hueso mandibular de tal forma que se le salió por debajo de la lengua. Tuvo que ser operado en reiteradas oportunidades, incluso entró al quirófano por última vez a mediados de agosto de este año.

Tras el hecho, el influencer cubano comenzó una cruzada mediática y legal para que los agresores recibieran un castigo por el hecho. Como las leyes cubanas no poseen la figura de delitos de odio, tan solo debieron pagar $2000 de multa. Al no encontrar respuestas por parte de las autoridades, decidió exiliarse a los Estados Unidos, donde reside actualmente.