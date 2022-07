Una maestra vende fotos eróticas y quiere entrar a Gran Hermano: escándalo en una escuela de Campana

Una maestra de tercer grado de una escuela de Campana vende fotos eróticas y quiere entrar a Gran Hermano. Los padres de los alumnos piden que la docente renuncie y no vuelva a dar clases.

La maestra, de 28 años, está de licencia desde marzo en la Escuela Normal N°30. La polémica se desató luego de que los padres de los estudiantes descubrieran que, mientras goza de su licencia, la docente vende sus fotos desnuda y videos eróticos en una plataforma para adultos. "Que haga lo que quiera con su vida privada, pero si trasciende y ella la hace pública pasa a ser incompatible con la docencia. Mi hija de 8 la vio el primer día de clases y cuando volvió. En total estuvo una semana. Pero en las redes publica todos los días", dijeron los padres de los estudiantes.

Fredes Sarasola hizo su descargo en las redes sociales y publicó en YouTube un video titulado "Polémica por postularme a Gran Hermano siendo docente".

"Desde que culminé los estudios secundarios no paré de estudiar. Tengo problemas patológicos. Tenía 35 alumnos a la mañana, tenía 35 alumnos a la tarde. Los chicos no se pueden golpear porque es culpa del docente, si no traen la tarea es culpa del docente", dijo.

"Soy titular, sí, pero dejó de hacerme feliz esta presión. Tanta preocupación. Yo no soy de las docentes que andan a los gritos, no podía. Me cuesta mucho esa parte", agregó.

"No voy a volver a trabajar con chicos. Estudié Licenciatura en Educación (en la Universidad Siglo XXI) para dar clases con adultos. Los adultos saben lo que tienen que hacer. Los niños son un amor, pero están los padres detrás y cuestionan todo", sostuvo.

"Si me saco fotos, las subo a redes sociales o las vendo es tema mío. Es un tema personal. No entiendo por qué piden que renuncie. No voy a renunciar a mi cargo titular, voy a cambiar de funciones", aseguró.

"Me tomé una licencia larga hasta que se dé todo esto del cambio de funciones. No voy a dar clases con chicos, me quedo con lo mejor, pero no. Lo que haga después, mientras no esté dando clases, no les importa. Es mi vida, no la de ustedes. Sí, me postulé en Gran Hermano, pero no me llamaron. Ojalá me llamen así todos los que no me quieren me tienen que ver todos los días ahí", finalizó.