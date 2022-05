HCD: rechazaron el pedido de infoerme sobre la empresa constructora de las viviendas TUVI

En el marco de una controvertidísima sesión especial del Concejo Deliberante llevada cabo esta mañana en relación a la polémica por la construcción de la viviendas del Plan Tuvi, los ediles rechazaron por mayoría de votos el primer proyecto de la agenda, que tenía como objetivo el pedido de un informe sobre antecedentes de la empresa responsable de la construcción de las viviendas.

Dicho proyecto de pedido de informes surgió después de que varios de los beneficiarios del programa hicieran pública su incertidumbre y preocupación sobre la forma en que se están llevando a cabo las viviendas, lo que muchos concejales atribuyeron a una “falta de respaldo” y "de experiencia" por parte de la empresa, que, aparte, habría adquirido la licitación “sin transparencia y a partir de muchos incumplimientos”.

El primero en tomar la palabra en el tratamiento de este proyecto fue el concejal Juan Sánchez, del Frente de Todos, quien en primera instancia lamentó que el Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro no se hiciera presente en el Consejo, aun después de que su presencia “haya sido solicitada en reiteradas ocasiones”.

“Es una lástima que el encargado máximo de la realización correcta de las obras no venga a explicarnos, principalmente porque uno siempre cuenta siempre con las premisa de que cuando uno no tiene nada que ocultar porque no tiene problemas en presentarse a los lugares en donde puede aclarar lo que pasa”, sentenció Sánchez.

El edil, además, acusó el supuesto “amiguismo” que habría hecho posible que la empresa que está al mando del proyecto gane la licitación de los obras, y cargó muy duro contra el intendente al afirmar que ese tipo de relaciones “vienen sucediendo repetidas veces”.

“Creemos que ya es hora de que se termine el amiguismo y el oscurantismo en los expedientes y comiencen con lo que tanto declaman y no hacen, que es la transparencia, el dialogo y la gestión”, lanzó el concejal del Frente de Todos.

La concejala Celeste Arouxet, de Ahora Olavarría, también cuestionó duramente las “inconsistencias” registradas durante el proceso licitatorio así como también la “capacidad” de la empresa que se quedó con la misma.

“Es la peor licitación de todas las que hemos visto hasta ahora, hay un montón de errores. Cuando vemos la empresa que ganó la licitación corroboramos que el expediente es un desastre y que no están cumpliendo con nada, desde la antigüedad de la empresa en adelante. Y esto es delicado, porque se han rechazado tantas licitaciones porque la empresa no tenía antigüedad o no tenía experiencia, y en ese caso se trata de una empresa que empezó sus actividades recién en el 2020. Cuando ves la experiencia, lo único que figura es que trabajaron en un country, en la construcción de una baño y en una pileta”, declaró Arouxet.

Además de eso, la concejala hizo hincapié en “la falta de respaldos patrimoniales” de la empresa adjudicataria, lo que haría que “ante cualquier error, sean los olavarrienses los que tengan que pagar todo”.

“Si sale algo mal, que es un posibilidad ¿Quién va a responder? Lamentablemente va a responder la gente, como siempre, porque tenemos un intendente que no mide las consecuencias de una mala licitación, que afecta al patrimonio de todos nosotros”, aseveró la edil.

“A estos errores lo van a pagar todos los olavarrienses, y por eso me gustaría que el intendente firme un compromiso que cuando dejé su gestión, si este expediente tiene reclamos a futuro, respondan con su patrimonio, porque los vecinos ya estamos cansados de poner la mano en los bolsillos por gente que deja tanto que desear”, manifestó.

Por su parte, Guillermina Amespil, de Juntos, salió al cruce y respondió a las acusaciones que definían al expediente como un “mamarracho” y “muy desprolijo”, y afirmó que existe “mucho compromiso” detrás del trabajo del gobierno municipal en cuanto a las viviendas del programa.

“Mañana y pasado Julio Ferraro estará con los adjudicatarios en la obra, porque eso arreglaron, se pueden acercar y lo van a ver. En Olavarría no hay ningún otro plan de vivienda que no sea el plan TUVI, ni Provincia ni Nación generaron otras alternativas. ¿Es poco? seguramente, pero no generemos un ¨run run¨ que impida que esto crezca, porque son los olavarrienses los que van a vivir en esas casas y son olavarrienses los que las construyen”, declaró Amespil.

“En nuestra labor nos estamos apartando del vecino llevándole intranquilidad, la política metió la cola en las TUVI y no era necesario porque mañana y pasado iban a la obra. Entonces, es muy difícil pensar que esto no tiene una intencionalidad política”, agregó la concejala.

Ante estas declaraciones, Arouxet volvió a tomar la palabra y afirmó que “le daría vergüenza decir que en estos seis años este es el único plan de viviendas que realizó el ejecutivo” y aprovechó la ocasión para recordar que la ordenanza de viviendas que presentó su espacio “continúa archivada y sin respuesta” en el Concejo Deliberante.

“Hay para hacer viviendas, lo que no se hace es porque no se quiere, se busca el rédito en estas licitaciones. Esto fue un negocio financiero en el que lo que menos se tuvo en cuenta fue la demanda habitacional de los olavarrienses”, lanzó Arouxet.

Finalmente, y luego del intenso debate, el pedido de informe sobre la empresa que está llevando a cabo las obras fue rechazado con el voto negativo del bloque Juntos y UCR Juntos y el voto positivo del interbloque del Frente de Todos y Ahora Olavarría.