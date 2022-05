Topa llega a Olavarría: “Nos vamos a divertir y se van a emocionar”

“Me muevo para aquí, me muevo para allá”, dice uno de los hits que marcó su carrera musical e hizo bailar a más de una infancia y que en pocos días podrán disfruta los olavarrienses en dos funciones de “Topa, tu primer concierto” en el Teatro Municipal. Diego Topa dialogó con Infoeme sobre su llegada a Olavarría, las expectativas y su conexión con el público olavarriense que presenció cada una de sus etapas artísticas.

“Vamos a cantar y bailar, nos vamos a divertir y se van a emocionar”, sostuvo Topa muy feliz por su regreso a la ciudad que, según él, siempre lo recibió con mucha alegría y amor. “A Olavarría fui en todas las etapas de mi carrera y la verdad que volver después de atravesar una pandemia, después de haber sido papá y de estar tanto tiempo sin hacer show, es una alegría enorme”, contó el artista infantil.

Destacó su regreso a los escenarios luego de haber atravesado la pandemia en la que las infancias junto a los adultos mayores “fueron los más relegados, olvidados y los que más lo padecieron”. “Es un buen momento para poder vernos a los ojos, cantar, bailar, reunirnos y estar en familia que es también la propuesta de este show”, dijo.

El show que protagonizará Topa este sábado, no escapará a la magia de su creatividad. De hecho, confesó que el concierto “tenía otro nombre”, pero cuando empezó a armarlo junto a su equipo llegaron las vivencias y emociones que lo interpelaron en todos sus sentidos.

“Empecé a sentir todo esto que te iba contando, esto es parte de primer concierto después de la pandemia, el primer concierto que iba a ver mi hija, el primer concierto de muchos amiguitos, porque en tres años mi público se renovó, era el primer concierto de muchos chicos, entonces dije Es tu primer concierto el show”, recordó.

Llegó el nuevo nombre y con él una nueva dinámica: “Me meto en el primer concierto de las mamás, de los papás, fue un viaje por las emociones que se fue dando, es un show maravilloso que estrené hace dos semanas en Chile, vengo de hacerlo en Ituzaingó y en Avellaneda y los próximos son ustedes”, contó Diego Topa.

Durante el concierto se podrán disfrutar alrededor de 18 canciones de toda la carrera artística en un show de aproximadamente una hora y treinta minutos. “Estoy muy contento, las canciones son una más linda que la otra, tengo hits de toda mi carrera, vamos a canta, bailar y divertirnos, Me muevo para aquí; La bamba; El viajero; Canciones de Topa y Muni; Junior Express; clásicos como La Gallina Turuleca, Ola Don Pepito y El Sapo Pepe, todas canciones que tienen que ver con mi carrera musical”, detalló.

La llegada de Mitaí, su hija, “cambió todo”. De hecho, el artista reconoció: “Se acomodan cosas y se desacomodan otras, pero uno va buscando el equilibrio”. Ese equilibrio fue parte del impulso que llevó a que la pequeña sea parte de esta gira porque ella, es una de las espectadoras del show.

“Mitaí me acompaña, viene a conocer todo, no sube al escenario, pero va a estar conmigo”, expresó el animador infantil y precisó: “Ella nunca me había visto, lo vio el fin de semana pasado y está fascinada con el teatro, el escenario, se viene conmigo en el micro de gira”.

Su nueva y especial espectadora hace que este viaje a Olavarría sea “otro viaje, otra experiencia” y relató que “ella lo disfruta” y la ve dentro de dos años disfrutando y eligiendo sobre el show. “Mitaí, no para de actuar, cantar, bailar, pero lo hace sola y nos hace reír mucho”, contó.

Diego Topa se presentará el próximo sábado en la sala del Teatro Municipal en dos funciones: a las 14 y a las 17.30. “Vamos a cantar y bailar, nos vamos a divertir y se van a emocionar”, prometió el artista que regresa a los escenarios luego de haber conectado con su pequeño público a través de “redes sociales, las mamas, los papas, los abuelos y dos streaming”.

Quienes deseen disfrutar del show podrán adquirir su entrada a través de la página oficial www.topa.com.ar, en www.articket.com.ar o en Disquería Collins (Necochea 2831).