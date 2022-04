Desesperado pedido de una madre: vive en una casilla y está a punto de ser desalojada

Hace alrededor de 11 años que Nadia vive en una casilla de chapa que está ubicada en un terreno aledaño al barrio Los Cuarteles, ese lugar que hoy debe desalojar pertenecía a su ex pareja, quien decidió venderlo. “El hombre que lo compró, me dejó estar acá y me dio dos años para conseguir otro lugar donde vivir, pero no conseguí nada”, aseguró.

El tiempo transcurrió y ella, quien vive en ese lugar junto a sus cuatro hijos e hijas -de 16, 15, 12 y 7 años-, pese a que pidió ayuda incansablemente, debe desalojar y puede quedar en la calle ya que según relató hace 20 días aproximadamente recibió un mensaje del dueño que le informó que iba a ocupar el terreno.

“Me dijo que me daba hasta el 10 de abril para irme porque el lunes 11 venía con una grúa y tiraba la casilla abajo estemos o no nosotros adentro”, relato la mujer.

Encontrar un hogar que le garantice calidad de vida a Nadia y a sus hijos sería primordial ya que ella atraviesa problemas de salud a los que está constantemente expuesta, al igual que una de sus hijas.

Respecto a las actuaciones del Municipio señaló que desde que el nuevo dueño del terreno le dio un plazo para quedarse solicitó ayuda “pero no hay respuesta alguna”.

Frente a esto último recordó: “Una vez, en medio de una tormenta, se me volaron unas chapas vino la asistente social que estaba en el barrio, hicieron un informe se lo pasaron al Secretario de Desarrollo y Calidad de Vida y él dijo que no era para tanto lo que había pasado, sin embargo cuando llueve es impresionante cuando llueve el agua que entra”.

Infoeme consultó con el Secretario de Desarrollo y Calidad de Vida Diego Robbiani quien expuso que está en conocimiento del caso y expresó: “Hace dos años que estamos trabajando con esa familia, tiene disposición la ayuda para una nueva vivienda, la señora no puede encontrar un lugar para alquilar porque los que se le ofreció no los acepta por una cuestión de movilidad”.

Quien pueda colaborar con Nadia para encontrar un nuevo hogar para ella y sus hijos debe comunicarse al 2284 60-4750.