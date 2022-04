Yesica Salguero: “Encito estaría cumpliendo años y no puedo abrazarlo”

Yesica Salguero recordó a Enzo Marconi en el día de su cumpleaños número 18 y reafirmó su pedido de justicia ya que el culpable del asesinato, tras la sentencia continúa en libertad, según precisó.

En un video de poco más de 60 segundos, Yesica Salguero recordó a su hijo en un nuevo aniversario de su natalicio: “Hoy 7 de abril Encito estaría cumpliendo 18 años, lamentablemente no puedo abrazarlo, ni besarlo, ni decirle feliz cumpleaños porque a Enzo le arrebataron la vida, me arrebataron la vida a mí, a su papá, a sus abuelos, a toda su familia”, expresó.

Ante la ausencia de su hijo, que le fue arrebatado tras recibir un disparo cuando se encontraba con sus amigos en la madrugada del 9 de febrero de 2020, Yesica expuso: “Sólo puedo decir besos al cielo y abrazar el cielo porque a Encito no lo tenemos más".

Luego, tras su pedido de justicia, Yesica le habló a Enzo: “Feliz cumpleaños al cielo hijo, no vas a ser olvidado, no voy a dejar de pelear por vos aunque ya no estas”.