Inseguridad en el barrio Provincias Argentinas: “Vivimos presos en nuestras propias casas”

Preocupados por los repetidos hechos de inseguridad que, según afirman, vienen registrándose hace tiempo en la zona, un grupo de vecinos de los barrios Barrios Provincias Argentinas y Acupo se autoconvocaron para hacer público su malestar y reclamar por más presencia policial en las calles del sector.

Según manifestaron los vecinos, la situación se volvió “insostenible” y los hechos delictivos no paran de repetirse. “Ninguno de nosotros puede vivir tranquilo, Estamos totalmente desprotegidos y nadie hace nada”, comentó uno de los residentes involucrados en el reclamo.

“Están robando a cualquier hora del día: a la tarde, a media tarde, a la noche, y no se ve ni un solo patrullero, a esta altura ya se complica mucho seguir así, vivimos presos en nuestras propias casas”, agregó.

De esta manera, los hechos delictivos y la poca o nula presencia policial, según afirmaron las personas que están llevando adelante el reclamo, “tienen el vilo” a todos los residentes de la zona y llevó a la necesidad de autoconvocarse “para hacer que el pedido sea realmente escuchado”.

“El sábado robaron a un vecino, el domingo a mí me intentaron abrir el portón para entrar a mi casa, llamamos a la Comisaria Segunda y la respuesta por parte de Jefatura fue que tenían un solo móvil y que no estaba disponible porque estaba en Sierras Bayas. Lo que nosotros pedimos es que implementen algo, que pongan móviles, no se ve ninguno desde hace meses”, explicó otro de los vecinos que protagonizó el reclamo.

“La gente la está pasando mal, hay un chico acá a la vuelta que está construyendo y está viviendo en la obra, porque no podés dejar ni materiales ni herramientas ni nada”, sentenció.

Con respecto a los autores de estos hechos de inseguridad, los vecinos afirman que se trata de “los mismos de siempre”, gente conocida en el barrio y que swerían lso responsables del miedo que se vive “día a día”.

“Lamentablemente siempre se trata de las mismas personas, y la gente del barrio lo sabe. La semana pasada robaron a un almacén de acá pero y no era del barrio, pero después la gran mayoría de los que roban son personas de acá, del mismo barrio”, manifestó con preocupación otra de las vecinas.

Como una de las únicas medidas “de seguridad” que afirman tener los residentes de la zona es un grupo de whatsapp mediante el cual intentan “alertar” sobre cualquier posible peligro.

“Ante cualquier individuo que ande vigilando por las calles o algún hecho sospechoso lo avisamos por ahí, pero no alcanza, uno se va a trabajar y cuando volvés a tu casa no sabés si la vas a encontrar vacía o como a dejaste”, arguyó uno de los referentes del reclamo, quien afirmó que, ante la presunta falta de respuesta por parte del municipio, piensan “elevar el pedido hasta donde sea necesario”.

“Como por parte del municipio tampoco hemos tenido respuesta, ni del intendente ni de la parte de Seguridad, decidimos presentar una petición formal a nivel Nación, a ver si se puede mejorar algo de esto, porque la gente del barrio sinceramente no puede seguir así”, preciso el propietario, que la semana pasada fue víctima de un intento de robo.