Sigue la inseguridad en el Provincias Argentinas: “Paso la noche en la obra para que no me roben”

Un vecino del Barrio Provincias Argentinas se comunicó con Infoeme para hacer pública su preocupación por la inseguridad que se vive en la zona donde construye su casa: “Paso la noche en la obra para que no me roben los materiales”, relató.

Esta vez, una cámara de seguridad captó cómo los delincuentes se llevaron una bolsa de cemento en bicicleta, pero no es la primera vez que esto sucede. Entre los muchos hechos de inseguridad que tuvieron lugar en la misma zona en el pasado, se cuenta un violentísimo episodio en el que le gatillaron dos veces en la cabeza a un hombre para robarle. También se contaron varios intentos de robo en otras viviendas y hurtos en obras en construcción que hay en el barrio.

Tal es la situación, que los vecinos armaron un grupo de WhatsApp para organizarse e informarse de los reiterados robos. “Más allá de que nos cuidamos entre los vecinos, hace falta que se tomen medidas para terminar con este problema”, dijo Claudio, que decidió quedarse a dormir en la obra de construcción de su casa por miedo a que le roben los materiales.

Así dejan los pilares de luz tras sacarle los caños de luz

“Me estoy quedando a dormir en la obra donde construyo mi casa, por ahora a mí no me robaron, pero varo varios vecinos se encuentran con que le rompen los pilares o las paredes para robarle los caños de la luz”, explicó y agregó, “es impresionante como ves que roban y no pasa nada”.

Asimismo, relató que los ladrones se han llevado -además de materiales de construcción- herramientas de trabajo. “En una obra, en el fin de semana de los carnavales, se llevaron una máquina hormigonera y caños de agua”, recordó.

“Los vecinos estamos viviendo esto con mucha tensión. Ahora, donde todo cuesta tanto, situaciones como estas no te dejan dormir tranquilo”, concluyó.