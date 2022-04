"Mami, la seño me bajó los pantalones y me metió la mano en la cola": grave denuncia de abuso en un jardín de infantes de Mar del Plata

Una mujer fue denunciada ante la Justicia por abusar sexualmente de un niño de 3 años en un jardín de infantes de Mar del Plata y, luego de una serie de incidentes en la puerta de la institución, un grupo de desconocidos incendió la casa de la acusada.

Los padres del nene presuntamente abusado por una cocinera del jardín de infantes N°919 rompieron el silencio y brindaron un testimonio dramático. "El médico revisó a mi hijo y me dijo: 'a tu nene lo abusaron'", contó la madre.

El hecho habría ocurrido el viernes pasado en el jardín del barrio San Martín. "Mi hijo llegó a mi casa después de ir al jardín, en un momento se agachó y me dijo: 'Me duele la cola, quiero ir al baño'. Salió corriendo al baño y empezó a gritar. El nene estaba colorado, llorando y me contó: 'Me duele la cola porque una señorita de garras grandes me tocó el culito, me metió la uña adentro'. Lo quise limpiar y no quería: 'No me limpies porque me duele mucho'", relató la madre en diálogo con C5N.

"Al día siguiente volví a hablar con mi hijo y me contó todo: 'Mami, yo estaba en el comedor, vino una maestra mala, que tiene cara de monstruo, me bajó los pantalones y me empezó a meter la mano en la cola y a mí no me gustaba. Ella me dijo que me hacía esto para que yo sea feliz. Pero yo no era feliz mami. Como no me aguanté, me hice encima en la mano de la maestra mientras me estaba tocando. La seño me limpió y me curó y me dijo que no pasaba nada, que estaba todo bien. Agarro mi pilín y me empezó a tocar. Me enojé y rasguñé a la maestra porque me quería defender y grité 'mamá'. La seño me tapó la boca, me agarró el pelo y me dijo 'andá, estás bien, no pasó nada, esto es un secreto entre vos y yo'. Mi hijo habla como se los estoy diciendo yo", contó la madre.

Los familiares hicieron la denuncia en la comisaría y el nene fue revisado por un médico para constatar las lesiones. "Tuve que ver a mi hijo desnudo en una camilla, que es lo peor que puede ver una mamá. El doctor me dijo que a mi hijo lo abusaron. Nuestra vida está arruinada", confesó.

"Mi hijo me dijo más o menos cómo era la persona que lo había tocado: 'mami, es rellenita, tiene el pelo feo y cara de monstruo'. Hablé con la directora y le pedí que me dejara sacarle una foto a cada una de las maestras para que me hijo reconozca a la persona que lo abusó. Pero me dijo que no podía, que tenía que resguardar la vida de las maestras y me enojé".

Los familiares del menor presuntamente abusado ingresaron al establecimiento para agredir a la acusada y se produjeron disturbios hasta que intervino la policía.

"Entramos al jardín y las maestras empezaron a correr. La auxiliar de cocina no dejaba que le sacáramos una foto y decía que ella nos iba a filmar a nosotros con su teléfono. Mi prima logró sacarle la foto y se la mostramos a mi hijo. Cuando la vio, se puso a llorar y dijo 'esa es la maestra de las garras'. Le mostré la foto a la directora y le dije 'esta es la hija de puta que violó a mi hijo'. La auxiliar salió corriendo y se metió en la cocina. Una piña le quería meter", señaló la madre.