El ruego de una veterinaria a los dueños que “ponen a dormir” a sus perros

Una veterinaria publicó un mensaje para los dueños que no acompañan a sus mascotas cuando las "ponen a dormir" y les suplicó que se queden con ellas hasta el último instante, pese al doloroso momento del último adiós.

"Puede ser difícil decir adiós, pero es un verdadero infierno para ellos. Ya no les gusta el veterinario, están confundidos, tienen miedo, están tristes y te están buscando cuando dan su último aliento", dijo. Y agregó: "Trato de brindarles tanto amor y consuelo como humanamente puedo, pero al final, no dejo de ser una extraña para ellos".

Cuando una mujer dejó a su perro de 13 años para que lo sacrificaran, la veterinaria aseguró que el pobre animal pasó sus últimos momentos escaneando desesperadamente la habitación en busca de su dueña.

"Le dije que no teníamos un profesional que pudiera hacerse cargo en la clínica ya que estaría atendiendo afuera todo el día, pero insistió en dejarla allí a las 9 de la mañana sabiendo que no regresaría hasta mucho después de las 18", relató. "Estaba demasiado ocupada para traerla de vuelta más tarde, así que dejó a su dulce niña sola todo el día antes de morir. Yo la mantuve conmigo la mayor parte del tiempo, la llevé a dar un corto paseo, le compré una hamburguesa con queso y una dona en mi almuerzo, me acosté en el suelo y la abracé mientras lloraba, asustada y confundida", recordó conmovida.

“La besé y le dije que era una buena niña mientras cruzaba el puente del arcoíris, pero sus ojos nunca dejaron de buscar a su familia. Los perros saben lo que está pasando, no les hagas esto. Estate presente cuando crucen ese puente. No te matará, te lo prometo", suplicó.