Le robaron la moto "a plena luz del día" y pide ayuda para recuperarla

Una olavarriense denunció el robo de su moto, que ocurrió "a plena luz del día" y pide ayuda a la comunidad para poder recuperarla ya que es su único medio de transporte, quien pueda aportar información sobre el rodado debe comunicarse al 2284 50-9285.

El robo del rodado ocurrió este miércoles “entre las tres y cuatro de la tarde” cuando el vehículo se encontraba estacionado en la vereda de un edificio ubicado en Álvaro Barros entre Saavedra y Laprida.

“La deje en la vereda, cuando salí, casi una hora después, la moto no estaba más”, relató la olavarriense que es empleada municipal y utilizaba el rodado para desplazarse a realizar sus actividades: “Me cortaron las piernas, no sabes lo que me costó comprarla”, sostuvo.

Quien pueda aportar datos sobre una moto de marca Motomel Blitz de 110 cilindradas, debe comunicarse al 2284 50-9285.