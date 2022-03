Seis estudiantes adolescentes murieron al chocar contra un camión: trágico accidente en EE.UU.

Seis estudiantes adolescentes de entre 15 y 17 años murieron al chocar contra un camión en el sur de Oklahoma, cerca de Texas (Estados Unidos).

Las adolescentes fueron identificadas como Gracie Machado, Brooklyn Triplett, Austin Holt, Madison Robertson, Addison Gratz y Memory Wilson. Los víctimas iban apiñadas en un Chevrolet Spark 2015 de cuatro plazas cuando el auto chocó contra un semicamión en Tishomingo.

El conductor del camión fue identificado como Valendon Burton, de 51 años, un transportista de rocas, cuyo semirremolque golpeó el auto de las adolescentes cuando aparentemente intentaba cruzar su carril y entrar en la autopista US 377 cerca de Tishomingo. El camionero no fue imputado por el accidente y aún no se presentaron cargos contra él.

Las seis jóvenes eran todas estudiantes de la Escuela Pública Tishomingo, según el superintendente del distrito. La conductora tenía 16 años, tres de las otras niñas tenían 15 y los otros dos pasajeros tenían 17. Todas murieron en el acto.

Burton, el conductor del camión, llevaba puesto el cinturón de seguridad en ese momento y no resultó herido como resultado del choque.

"No puedo ni siquiera empezar a expresar la angustia que sé que muchas familias están sintiendo en este momento", escribió la tía de Madison, Falesha Roberts, en Facebook.

Roberts compartió varias fotos de su sobrina y la llamó un "regalo irremplazable de Dios". ¡"Estaré siempre agradecida por haber podido ver tu sonrisa, conocer tu bondad y poder llamarte mi sobrina Madison Patience Michelle Robertson! Tu hermosa alma permanece con todos nosotros, ¡mientras que hoy heredaste tus alas!", escribió.