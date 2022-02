Transporte interurbano: el Frente de Todos profundiza las críticas por la falta de transparencia

Los concejales del Frente de Todos realizaron una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante este jueves a las 16, con el objetivo de anunciar su descontento con el tratamiento que se hizo por parte del Municipio a la contratación del trasporte interurbano.

Durante la conferencia estuvieron presentes en la sala de prensa del Concejo los concejales Maximiliano Wesner y Ubaldo García, que expusieron las irregularidades que presentaron con el tratamiento del expediente sobre el trasporte.

La conferencia dio inició con las palabras de Maximiliano Wesner del interbloque del Frente de Todos, quién inició la convocatoria explicando cuál fue la intensión del bloque para acceder al expediente: "El 8 de febrero nos acercamos a la Municipalidad, donde mantuvimos una charla con el Subsecretario de Gobierno con el objetivo de mirar el expediente, y la respuesta fue que no podíamos acceder".

En este marco, Wesner señalo que volvieron a exigir ver el expediente, el día viernes 11, y expresó que le manifestaron que estaban a la espera de "documentación de las empresas oferentes de la licitación".

Al ver que desde el Municipio no dieron respuesta al pedido este jueves 17, volvieron a insistir pero no encontraron a ningún funcionario y además los celulares estaban apagados "por lo cuál no teníamos respuesta del expediente, cuando nos fuimos, vimos al director administrativo que trabajo en la comisión de transporte, le pedimos ver el expediente, esperamos más de una hora y no tuvimos respuesta, parecía una tomada de pelo", expresó Wesner.

Al respecto el concejal Ubaldo García, expresó su preocupación por la demora del Municipio de mostrar el expediente y señalo que: "Nos preocupa mucho la falta de acceso a la información, me tocó ser parte de la comisión de transporte, trabajamos mancomunadamente todos los bloques para tratar de llegar a un pliego que sea el mejor del transporte público interurbano, para que las empresas pudieran presentarse, se trabajo con los vecinos, se hicieron reuniones en las localidades, se cambiaron recorridos, se trabajo de la mano de vecino, se trabajo con los sindicatos de transporte, se hizo hincapié en que todos los trabajadores tuvieran continuidad de fuente laboral, se trató el tema de la monopolización del servicio y se estableció una cláusula de monopolización porque es perjudicial para el transporte", remarcó.

Sobre la cláusula de monopolización los concejales señalaron que el 30 de noviembre, se trató en la sesión una moción por parte del concejal Nicolás Marinangeli sobre la cláusula en la que explicaba que desde el bloque de Juntos tenían "miedo de que no se presente nadie" a la licitación, y en el que se mencionaba que era bueno que no existiese la monopolización, por lo que sacaron esa cláusula.

En este sentido, el concejal García indicó que desde el bloque solicitaron "ver el expediente y sacar conclusiones de las ofertas presentadas, para que haya transparencia", y que es "obligación del municipio estar abierto al análisis del poder deliberativo".

Finalmente los concejales explicaron que la comunicación con el Municipio es cada vez menor y se va achicando el acceso a la información para poder trabajar, y destacaron que "el ejecutivo está en plazo de adjudicar la licitación, en unas horas van a dar a conocer a la empresa que tendrá el servicio por 12 años".