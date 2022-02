El último mensaje de la ex pareja de Ricardo Fort antes de morir

La expareja del fallecido empresario Ricardo Fort y tutor de sus hijos, Gustavo Martínez, murió tras caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano, y si bien se cree que se trató de un suicidio, la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

“La última vez que hablé con Gustavo Martínez siento que me advirtió esto que finalmente sucedió, siento que me envío una señal. En ese mensaje Gustavo me escribió lo siguiente: 'Estoy mal, yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos'", contó el periodista Juan Etchegoyen.

Además comentó que Martínez estaba "afectado por su profunda crisis económica y después nos podemos preguntar cómo una persona que está criando a dos hijos de una figura emblemática y millonaria de la Argentina esté pasando por esa situación”, agregó.

“Él era autónomo y quería trabajar, y no se permitía ser un mantenido por la fortuna de su ex pareja. Este es el mensaje que me envío antes de su muerte como diciendo 'cuando ellos cumplan 18 años, si ellos quieren puedo quedarme en la calle', eso interpreto yo”, dijo.

El hijo de Fort afirmó que Martínez hace días se encontraba deprimido en virtud que él y su hermana melliza cumplirán en unos días la mayoría de edad.

El adolescente también le dijo a los investigadores que Martínez mencionaba querer arrojarse del balcón y que desconocía si se encontraba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.