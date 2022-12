La indignación de una vecina que lleva casi una semana sin agua: “Nadie se murió por tener el auto sin lavar”

En medio de los fuertes reclamos que están llevando muchos vecinos de la zona por la falta de agua en diferentes zonas de la ciudad, una vecina expresó su indignación luego de registrar el “desperdicio” de agua en un lavadero de la zona.

“Quiero hacer un descargo público porque estoy cansada de no tener agua, ni siquiera soy libre de hacer mis necesidades cuando quiera: es una situación que está afectando realmente amucha gente y por eso me parece una falta de respeto caminar por la calle y ver gente lavando veredas, autos o llenando piletas. En una situación así se trata de un recurso que tenemos que cuidar entre todos”, manifestó la mujer en un texto al que adjunto un video en donde se puede ver a los trabajadores de un local de la ciudad lavando dos autos.

De acuerdo a lo que expresó, las imágenes fueron tomadas poco antes de las 00 del sábado en el lavadero de una estación de servicio ubicada en Brown y Colon.

“Estaban lavando dos autos: un Fiat 147 y Gol GL, para cuando yo hace 6 días no tengo agua en mi casa y ni siquiera soy libre de hacer mis necesidades cuando quiera, sino que tengo que ir a higienizarme y hacer mis necesidades en la casa de mi tía, pero estas personas desperdician el agua lavando autos, cuando se supone que hay que cuidarla hasta que todos tengamos agua nuevamente, con las altas temperaturas que vienen haciendo y con la falta que hace hidratarse bien”, puede leerse en el texto que en el que la vecina volcó su indignación.

“Me parece una falta total de respeto por todas las personas que hace días y días no tenemos agua. Debería haber más empatía con la parte de los ciudadanos que están sin agua, pero no, caminás por la calle y ves a gente lavando veredas, autos o llenando piletas, no digo que no lo hagan, pero hay cosas que no son de extrema necesidad en un contexto en donde hay tanta falta de agua que en la ciudad”, agregó.

“Nadie se murió por tener la vereda o el auto sin lavar unos días. Un poco de solidaridad por favor, quiero tener agua en mi casa y si siguen usándola sin ningún tipo de restricción, de esta manera, las muchas zonas afectadas no vamos a tener agua hasta que se termine el verano”, concluyó.