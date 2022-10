Asesinato de Tormenta: “La estaba acuchillando y cuando me interpuse intentó apuñalarme a mi”

Luego del violentísimo episodio que presenció el Barrio Lujan en la tarde de este viernes en el que un hombre mató a apuñaladas a una perra llamada Tormenta, Infoeme dialogó con Norma, la olavarriense que presenció el aberrante hecho y que incluso fue amenazada y atacada por el asesino.

El terrible episodio se produjo en la zona del Chiclana y la Avenida Colón este viernes por la tarde y dejó como saldo una perra brutalmente asesinada por un hombre que -según pudo saber este medio- no sería la primera vez que mata a animales de esta forma.

Pero este hecho no se trata solamente de un grave caso de violencia animal porque también ocurrió un gravísimo hecho de violencia de género, ya que la mujer que intervino para socorrer a Tormenta fue amenazada y golpeada.

En este contexto, Norma, contó con evidente angustia y congoja el monstruoso hecho que tuvo que presenciar.

“Estaba trabajando y vi a la perra que estaba jugando con otros animales que conozco del barrio”, relató la olavarriense que hasta ese momento continuó con sus tareas normalmente y momentos después vio al hombre que venía caminando por la calle con un perro blanco, pero instantes después la calma del barrio se volvió en lo que parecía una escena sacada de una película de terror.

“Escuché unos gritos desgarradores, fui corriendo hacia el lugar y mientras me acercaba pensé que este señor le estaba pegando a la perra, pero cuando vi bien me di cuenta de que el tipo la estaba apuñalando con una cuchilla que tenía un mango naranja”, contó Norma con una gran angustia por lo ocurrido, ya que es proteccionista de animales.

Ante esta situación, la mujer expresó que no podía creer lo que estaba viendo e inmediatamente intentó liberar a la Tormenta para que no siga siendo atacada. “Él le pegó dos o tres apuñaladas más y yo, que estaba muy enojada, me interpuse, lo empecé a insultar y en ese momento intentó apuñalarme a mí”, indicó.

Según describió Norma, en ese momento apareció la esposa del violento quien le quitó el arma blanca y en el proceso le cortó la mano. “Mientras el sangraba, me pegó una trompada y yo me defendí, entonces un muchacho se acercó para separarnos y le dijo que no me pegue más”.

Luego el asesino se fue con su esposa y Norma pudo abocarse a la perra que había quedado terriblemente herida. “Salí corriendo desesperada a buscar a tormenta que, cuando logré liberarla, había salido tambaleándose y llegó a media cuadra de donde estábamos, que era donde vivía”, contó con evidente y profunda tristeza.

“Me acerqué hasta donde estaba, se había desvanecido porque había perdido muchísima sangre y empecé a pedirle a la gente que me ayuden a llevarla a la veterinaria a los gritos”, relató la mujer y agregó que al mismo tiempo llegaron sus dueños quienes le aseguraron que no es la primer mascota que esta persona asesinó en el barrio.

“Yo la quería salvar, pero no la pudimos ayudar porque le había pegado un montón de apuñaladas”, se lamentó.

Más tarde, Norma acompañó a la dueña de la perra a hacer la denuncia del hecho a la Comisaría Segunda de Olavarría en donde declaró como testigo y también dejó asentado que el asesino la amenazó, golpeó e intentó apuñalar.

Desde la Asociación Protectora Olavarriense de Animales Abandonados (APOAA) compartieron su indignación por lo ocurrido y sostuvieron que se trata de un hecho “sin precedentes”, dado que hubo varios testigos que presenciaron el asesinato y que el autor del mismo después se ensañó con una mujer.

Asimismo, desde Cuidado Responsable de Animales Olavarría (CRAO) compartieron las impactantes imágenes del cuerpo sin vida de Tormenta junto a un pedido de justicia.