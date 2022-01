Pondrán policías en Sierra Chica para que la gente no arroje basura

Durante los últimos días, varios vecinos de Sierras Chica expresaron su preocupación por la existencia de un “basural a cielo abierto” que, según manifestaron, se estaría formando detrás de la Unidad Penal 2 por las costumbre de varios residentes de la zona de arrojar allí sus residuos.

A raíz de esta situación y del reclamo de los vecinos, decidieron poner presencia policial en la zona.

De acuerdo a lo que manifestaron las personas involucradas en el reclamo, la gente de la localidad “se acerca al lugar y dejan tirado ahí las bolsas con residuos domiciliarios”, lo que generó “un pequeño basural a cielo abierto” detrás del edificio.

Con el afán de no permitir que esto siga ocurriendo, los habitantes de la vecina localidad afirmaron que desde la Delegación construyeron “terraplenes de tierra para evitar el acceso de personas ajenas al lugar”, lo que no alcanzó para que tales situaciones no vuelvan a repetirse.

“Queríamos evitar que la gente continúe dejando sus residuos allí, sin respetar el recorrido que realiza la empresa Malvinas, que recogen residuos domiciliarios los días Lunes, Miércoles y Viernes en horas de la mañana”, especificaron.

En vista a esto, desde la Subsecretaria de Seguridad decidieron disponer de la presencia de una patrulla de control urbano, con personal de Inspectores y policía, en diferentes horas y días.

Según fuentes directas de la Subsecretaria, el objetivo de la iniciativa es “constatar la presencia de posibles infractores, y labrar las actuaciones corresponientes” dado el caso, “ya que está prohibido arrojar residuos en el sector, cosa que afecta a los vecinos cercanos que allí habitan”.