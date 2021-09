Se hicieron pasar por ella en instagram y estafaron a sus amigos

Protagonizando algo que lamentablemente ya se ha transformado en un episodio que no para de repetirse, una mujer olavarriense fue víctima de una estafa virtual que terminó con varios de sus conocidos engañados.

Siguiendo una modalidad de la que ya ha habido registros durante los últimos tiempos, los autores del hecho robaron la cuenta de Instagram de la mujer y, haciéndose pasar por ella, estafaron a varios de sus contactos mediante un ofrecimiento de venta de dólares.

Todo empezó el martes pasado, cuando Natalia Farías, la mujer en cuestión, recibió un llamado de su madre que la alertó sobre lo que estaba sucediendo.

“Me llamó mi mamá preguntándome cómo iba a publicar una historia así, y yo ese día no había entrado a Instagram en toda la mañana. Cuando me fijé había una historia que en donde yo supuestamente estaba ofreciendo vender dólares. Le dije que yo no había subido eso, cuando corté y quise volver a entrar a mi cuenta ya no pude, me reenviaba al mail”, cuanta la mujer olavarriense, que desde ese momento no pudo ingresar más a su instagram.

"Todos habían recibido un mensaje en donde se hacían pasar por mí, en el que yo supuestamente avisaba que ese era mi nuevo número, y después otro en que suuestamente yo les ofrecía dólares"

“El mensaje del mail me decía que si la que estaba en mi cuenta no era yo tenía que cambiar las claves, pero como los estafadores también habían cambiado el numero registrado en mi cuenta no podía hacerlo, porque el ¨pin¨ para hacer ese cambio llegaba al otro teléfono, al de ellos”, contó Farías, quien pudo reconocer que el teléfono en cuestión era de Colombia.

Fue en ese momento que Natalia decidió dirigirse directamente al banco, en donde cambiaron el código de todas sus cuentas y tomaron medidas para que nadie pueda acceder a ellas.

“A los minutos, porque realmente fue todo muy rápido, se empezaron a comunicar conmigo diferentes amigos preguntándome si realmente había cambiado el número del celular, porque todos habían recibido un mensaje en donde se hacían pasar por mí y en el que yo supuestamente avisaba que ese era mi nuevo número, que me agenden”, relató la mujer, y añadió: “una vez que lo hicieron recibieron otro mensaje en el que, siempre bajo mi identidad, ofrecía dólares a la venta a tal precio”.

Natalia contó que algunas amigas de ella le “siguieron el juego” a los autores del hecho hasta que “lograron sacarle dos cuentas bancarias diferentes, a nombres de personas que obviamente no éramos ni yo ni mi marido”.

"Toman tu cuenta para estafar a tus contactos, es una modalidad que viene creciendo en toda la provincia"

De esta manera, las personas detrás de la artimaña pretendían que los contactos de la mujer depositaran dinero en alguna de esas cuentas como “pago” de los dólares que supuestamente habían comprado, dinero que, obviamente, nunca recibirían.

Según informaron muchos especialistas, esta modalidad se ha extendido ampliamente durante el último tiempo y una estrategia bastante común dentro del mundo de los engaños virtuales. Consulta, al día de hoy, representa do sobre el tema, el fiscal y especialista en delitos informáticos Lucas Moyano, explicó que los autores “toman tu cuenta para estafar a tus contactos”, modalidad que “viene creciendo” en toda la provincia.

“Buscan tomar posesión de las cuentas para estafar a los contactos, una vez que logran hacerse de la cuenta, se comunican con familiares o amigos de la víctima para pedirles dinero, excusándose que están en una situación de extrema urgencia, u ofrecen algún tipo de producto a la venta”, agregó el fiscal.

“El miércoles a la mañana fui a la Sud DDI a hacer la denuncia por delito informático. Ese mismo día me enteré que una persona cayó en la trampa y depositó plata. Yo mientras tanto siempre seguí intentando bloquear la cuenta de instagram, que sigue siendo utilizada por los estafadores, pero es algo muy difícil porque quedé completamente sin acceso, nada más puedo reportarla, cosa que le estoy pidiendo a todo el mundo que haga”, detalló Natalia, cuya cuenta sigue figurando como @fariasnaty76.

“Mientras tanto, mi Instagram está en manos de esta gente de Colombia, aparte de la característica se nota que son de allá por la manera de expresarse en los mensajes que mandaron, eso hizo que mucha gente que me conoce se diera cuenta enseguida de que algo raro pasaba, pero en Instagram también tengo gente con la que nunca he hablado, así que cualquiera puede caer”, agregó Farías.

“Un conocido cayó y les deposito bastante dinero, cuando fui a hacer la denuncia a la Sub DDI fui con él, porque si no me pueden denunciar a mí porque en teoría yo sigo figurando como dueña de la cuenta”, explicó.