Teresa García: "En dos meses debería estar inmunizada la población"

La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, elogió la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires y afirmó que “con la fluidez de dosis, entre las que llegaron y las que van a llegar, en dos meses tendría que estar inmunizada la población”.

La funcionaria provincial destacó el rol de la campaña de vacunación en la que trabaja el gobernador Axel Kicillof como “la única arma que hay en el mundo” para frenar los contagios de Covid-19.

Acerca del anuncio de Kicillof sobre el inicio de la vacunación libre para todos los grupos priorizados en el territorio bonaerense, resaltó que se trata de una medida que alcanza a quienes “no se inscribieron porque no tenían el dispositivo o porque la conectividad no es buena, o perdieron el turno porque no lo vieron a tiempo”.

García señaló que “la vacuna nos va a ayudar a ver la puerta de salida para comenzar hacia una gestión más acelerada en todo sentido sin que nos frene la pandemia, pero esto todavía tiene que ir acompañado por cuidados individuales y colectivos”.

“Entendemos que con la fluidez de dosis, entre las que llegaron y las que van a llegar, en dos meses tendríamos que tener inmunizada a la población”, de la provincia en su totalidad sostuvo.