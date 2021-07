Ramón Leguizamón, el referente de Red Solidaria Olavarría dialogó con Infoeme sobre las campañas que llevan adelante y la situación del organismo que asiste a una gran cantidad de familias olavarrienses.

Sólo Red Solidaria brinda asistencia a 425 familias y sobre ello Leguizamón dijo ¨las asistimos en lo que podemos, si tratamos de responder a las familias más vulnerables que son unas 325. Tratamos de hacer lo que mejor podemos con las donaciones que recibimos¨.

Actualmente realizan la campaña de ¨abrigo¨ que se lleva adelante a nivel nacional y al respecto dijo ¨la venimos haciendo todos los años y en este momento estamos pidiendo ropa de abrigo, frazadas, calzado, alimentos no perecederos, colchones¨.

Ramón también solicitó a quienes puedan colaborar la donación de leche ¨ya que para los chicos es fundamental¨.

¨Está complicadísimo¨ expresó Leguizamon que también contó ¨hay familias que están en una situación complicada y no pueden sostener un alquiler, nos piden ayuda y yo no puedo prometerles que les voy a resolver la necesidad habitacional pero si vamos a intentar buscar una solución, lamentablemente no tenemos los medios para ayudarlos¨.

En cuanto a la consulta si asistían a familias que se encontraban en situación de calle manifestó ¨hay dos casos puntuales de familias que están viviendo en la calle¨.

Con respecto a uno de los casos el referente de Red Solidaria indicó que ¨hay una familia que está viviendo en la playa de camiones, están ahí para pasar el invierno pero es inminente el desalojo¨

Además sostuvo ¨vengo hablando con la familia y nos dijeron que fueron a la municipalidad y les dijeron que no pueden hacer nada¨ y lamentó ¨esa familia va a volver a quedar en la calle¨.

Una de las ideas de Red Solidaria es contar con un lugar donde aquellas personas que momentáneamente no tengan donde vivir puedan estar hasta conseguir una vivienda y sobre ello amplió ¨le pedimos a alguna empresa que pueda darnos el lugar, de lo demás nos encargamos nosotros. La idea es ayudarlos hasta que puedan regularizar su situación¨ concluyó.