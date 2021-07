Bruno Cenizo: “es un orgullo que este espacio me vuelva a elegir para encabezar la lista”

En actual presidente del Honorable Concejo Deliberante, Bruno Cenizo, habló de la confirmación como primer precandidato a concejal sobre el cierre de listas de la lista de “Juntos”, el trabajo que realizó en el concejo hasta el ahora y el aumento de la tasa municipal.

En una entrevista radial Cenizo dijo que dentro del espacio la idea era renovar la banca. “El intendente me preguntó si estaba dispuesto y acepté, porque para mí es un orgullo que nuevamente este espacio me vuelva a elegir para encabezar la lista”, detalló.

En relación al resto de precandidatos lo acompañarán en las próximas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), indicó que se cerró una lista “muy bien conformada, con representantes del vecinalismo como Javier Farías”.

Acerca del trabajo realizado en los últimos años como presidente del Honorable Consejo Deliberante el funcionario municipal rescató que se “mantuvo el consenso y el dialogo”, y que se logró una “buena relación con todos los bloques políticos más allá de las diferencias”.

“Falta tratar de ponernos de acuerdo los 20 concejales en los 4 o 5 temas que los vecinos nos reclaman y tirar para el mismo lado”, indicó Cenizo a modo de autocrítica y agregó que “en algunos temas tenemos que estar de acuerdo si o si”.

Sobre el aumento de las tasas municipales, Cenizo sostuvo que desde hace tiempo el HCD le otorgó la potestad de ir actualizando el valor del impuesto municipal “de acuerdo al índice de inflación del país, que es lo que hace el ejecutivo”.

“La tasa es una contraprestación, si el empresario tiene un aumento de los insumos y si la inflación lo corre, también nosotros tenemos que actualizar los índices de las tasas municipales”, explicó el precandidato a primer concejal de Juntos.

“No recuerdo que desde el bloque opositor hayan votado positivamente un aumento de impuestos, hablan de no meterle la mano en el bolsillo al ciudadano y nosotros no compartimos estos discursos”, cerró Cenizo.

Radio Olavarría LU32.