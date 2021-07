PASO: Galli confirmó que Cenizo encabezará su lista de concejales

Durante la mañana de este viernes, el intendente Ezequiel Galli confirmó que Bruno Cenizo, quien ahora preside el HCD, encabezará la lista de concejales.

La confirmación de la candidatura fue realizada en el marco de una entrevista radial que el intendente brindo a “Desayuno con noticias”, conducido por Claudia Bilbao.

Aunque se esperaba que Cenizo estuviera incluido en la lista del oficialismo, su candidatura todavía no había sido anunciada oficialmente por el gallismo.

“Ha sido un gran presidente del concejo deliberante, un gran amigo, un gran dirigente, tiene un futuro enorme en la política, se lo merece primero por trabajo, segundo por confianza y creo que va a poder lograr que nuestras PASO sean competitivas y renovar su banca”, manifestó el jefe comunal sobre la candidatura.

Fue en la misma entrevista que el intendente adelantó que el actual Secretario de Salud, German Caputo no conformará la lista de concejales con la que el oficialismo se presentará en las PASO, sino que seguirá operando en el área de Salud.

"Yo a Germán lo prefiero en el Hospital antes que en el Concejo Deliberante, él coincide con eso, lo hemos hablado. Aparte me parece que utilizar un nombre porque mide bien no está bueno y que el vecino realmente se merece otra cosa", explicó Galli, quien agregó que "para los olavarrienses es mucho más importante que Germán siga siendo Secretario de Salud y no concejal".

Aparte de eso, aunque no lo descartó de forma definitiva, el intendente habló de la dificultad de conformar una alianza con la UCR.

“Hemos intentado trabajar con una lista de unidad, pero tampoco es sencillo, de todas maneras creo que lo importante es que sea unas PASO en que nos respetemos, donde pensemos que somos un mismo espacio político y que nuestro rival en definitiva es el kirchnerismo en noviembre”, sentenció Galli.