Guido Lorenzino: “Farmacity no puede pretender una ley a su manera”

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, planteó detalles del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn que rechazó un reclamo de Farmacity en una causa contra la Provincia, que impedía la apertura de sucursales de la cadena.

La empresa cuestionaba la normativa local que regula quiénes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense, excluyendo a las sociedades anónimas.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia, Lorenzino expresó que “celebramos que se haya cumplido la ley. No decimos no a Farmacity, si no quiere aceptar las reglas que están vigentes en la Provincia desde hace más de 30 años".

En este marco, señaló que la empresa, cuyo principal accionista es el ex vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, Mario Quintana, promovió una demanda contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener “la declaración de nulidad” de determinados actos por los cuales se le denegó una solicitud genérica para operar en el ámbito provincial.

"La Corte ayer dijo que la ley es razonable, que la ley prioriza la salud pública y que tienen que invertir las empresas en el formato que la Ley establece. Se respetó la autonomía de las y los bonaerenses", sostuvo Lorenzino.

Enfatizó que “lo que no puede hacer Farmacity es hacer una Ley a su medida. No aceptar lo que la mayoría de los bonaerenses quiere es un capricho".