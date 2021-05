Prohíben la venta en farmacias de test rápido de Covid

El Gobierno bonaerense prohibió este miércoles en las farmacias del distrito la venta de los productos de pruebas rápidas para detectar coronavirus bajo el argumento de que esos test “son de uso profesional excluyente y deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos”.

La resolución 1533, publicada en el Boletín Oficial, tendrá vigencia en el ámbito de toda la provincia mientras perdure la declaración del estado de emergencia sanitaria.

La decisión del Gobierno de Axel Kicillof se da tres semanas después que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobara el test chino Immunobio que detecta el coronavirus para ser comercializado en farmacias, aunque desde el organismo se había aclarado que “si bien es de venta libre, el hisopado lo debe hacer un profesional”.

Se trata del test chino Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd, importado por Vyam Group S.R.L., que permite en 10 minutos conocer el resultado. Si bien la Anmat autorizó a vender este test Immunobio en farmacias, se aclaró que es un producto de uso profesional exclusivo, lo que significa que se vende en forma libre pero lo debe hacer un médico o un bioquímico, no el usuario directo.

“Todos los test para Covid-19 que se encuentran actualmente disponibles son de uso profesional exclusivo y deben realizarse en condiciones e instalaciones adecuadas, por ello son de venta exclusiva a laboratorios de análisis clínicos”, se lee en los considerandos de la disposición hecha por el Ejecutivo provincial.

Apuntaron, además, “que está claramente normado en los procedimientos sanitarios Covid-19, que cualquier resultado debe estar cargado en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) por un profesional inscripto que sea titular de un laboratorio habilitado por la autoridad competente”.

“En esa línea, unos de los objetivos del SISA es crear la Ficha Única del ciudadano como eje central para el registro de la información sanitaria, que evidentemente podría violarse si el comprador del producto realiza por sí mismo la prueba”, se señaló.

De esta manera, el Gobierno le pone un freno a la prueba rápida, que según los análisis tendría un 96 por ciento de efectividad, un costo de 2.500 pesos, y que ya se comercializaba en algunas farmacias de Buenos Aires. (DIB)