Un colectivo de la línea 504 y un automóvil Volkswagen UP protagonizaron un siniestro vial en pleno centro, en la tarde de este miércoles.

Según pudo saber Infoeme, el conductor del automóvil que se desplazaba por Necochea en dirección al Parque Mitre, no advirtió al colectivo que iba por Alsina y se produjo el impacto.

En el lugar se hizo presente personal policial para constatar el hecho y no fue necesaria la intervención del SAME ya que no se registraron heridos.